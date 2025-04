Vivian elogia a Morata: «Acaba cada partido casi entre lágrimas por la responsabilidad»

Dani Vivian, central de la selección española, salió este jueves en defensa de Álvaro Morata, un jugador muy cuestionado en algunos ámbitos, pero no en ... el vestuario, en donde se valora su enorme trabajo en el campo y su liderazgo como capitán. «Tener a Álvaro con nosotros es una suerte y un privilegio. Más agradecidos no podemos estar. Su manera de defender es como su manera de vivir», señaló.

El defensa del Athletic ofreció además una revelación que demuestra cómo se toma el capitán de la selección española su rendimiento. «Acaba cada partido casi entre lágrimas porque tiene tanta responsabilidad que lo refleja en el campo», resaltó.

El central rojiblanco ya piensa en la final de la Eurocopa, que arrancará desde el banquillo. Los centrales se medirán a uno de los mejores artilleros del mundo. «Kane es un delantero de los mejores, si no el mejor», opinó el defensa de Vitoria. «Creo que la selección inglesa tiene jugadores muy determinantes arriba que pueden hacer mucho daño sin estar teniendo un juego muy fluido, pero tienen esa categoría para hacer esos chispazos. Hay que tenerlos muy vigilados a todos», resaltó.

Otro campeón delante

España es el único equipo que ha ganado los seis partidos del torneo. Se ha impuesto, entre otros, a un subcampeón del mundo como Croacia y a tres campeones como Italia, Alemania y Francia. En la final le espera otro, Inglaterra.

En el vestuario no creen en el favoritismo que se les da. «Estamos fenomenal deseando que llegue ese momento para ganar el partido». «Nos sentimos ganadores cada día, pero no de la Eurocopa. Hay que ir paso a paso, preparar el siguiente partido como una final. Así han sido todos los encuentros en un camino muy duro. Intentamos no pensar mucho en lo que podría ser. Estamos centrados en el trabajo diario, en preparar como se debe una final. Todos estamos con mentalidad positiva para lo que viene», explicó en su intervención ante los medios.

Alrededor de doce personas, entre familiares y amigos, le animan en cada partido. En la final serán más. Necesita «prácticamente un avión» para traer a personas cercanas que quieren estar en la final de Berlín, bromeó el central. «Es una suerte tener a toda mi familia cerca y ver como están siguiendo los partidos. Ojalá el domingo salga como estamos trabajando», añadió.

El sentimiento de grupo se impone en el equipo. «Todos nos sentimos respaldados e importantes con la responsabilidad de hacer que todo vaya bien. Estamos muy comprometidos. Todos trabajamos por el bien común, cada con su personalidad y es bueno que haya gente que muestre sus experiencia, otros su inocencia en cuanto a dejarse llevar, pero todo sigue un patrón establecido para que todo vaya bien. Cada uno tiene su papel y lo importancia siempre es el grupo», resumió el central alavés.

Audiencias en el País Vasco

Durante su comparecencia, Vivian se refirió también a las grandes audiencias que están dando los partidos de la selección española en el País Vasco. La semifinal ante Francia ofreció unos datos espectaculares en esta comunidad autónoma. Fue el programa más visto con 786.000 espectadores en algún momento de la retransmisión y una media de 508.000 se quedaron de forma constante durante todo el partido. La 1 acumuló el 62,8% de la cuota de pantalla en los hogares vascos.

Un periodista presentó a Vivian en Donaueschingen los datos de grandes audiencias de la selección de España en Euskadi. «Me parece lo normal, estamos nueve jugadores vascos en la selección», arrancó en referencia a los cinco jugadores de la Real Sociedad (Remiro, Le Normand, Zubimendi, Merino y Oyarzabal), los tres del Athletic (Unai Simón y Nico Williams además de él mismo) y el exrojiblanco Aymeric Laporte.

En un tono reflexivo y pausado, el central consideró que las enormes audiencias se explican porque «más allá de cualquier ideología que pueda tener cada uno, lo que hay es una pasión por el fútbol». Y zanjó: «En el País Vasco se valora muy bien el buen fútbol y es lo que estamos haciendo».

El jugador del Athletic se detuvo a hablar también de la situación de Nico Williams, una de las estrellas del torneo y por quien suspiran poderosos equipos. Vivian ve tranquilo a su compañero. «Seguro que está centrado en el torneo. Le veo muy tranquilo y disfrutando de todo lo que está consiguiendo. Todo lo que se genera desde fuera, a parte de que no le viene bien a nadie, lo vive con tranquilidad», contestó al ser preguntado por este periódico.