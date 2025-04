Unai Simón se operará de una muñeca después de la Eurocopa

Unai Simón pasará por el quirófano para resolver unas molestias que sufre en una de sus muñecas en cuanto concluya su participación con España en ... la Eurocopa 2024. No es una dolencia grave ni tampoco nueva ya que convive con ella desde hace meses y no le ha impedido jugar. La idea es que la intervención se produzca al poco de concluir su presencia en la Eurocopa y que reaparezca a principios de septiembre, lo que le haría perderse tres o cuatro jornadas de Liga.

El portero y los servicios médicos del club rojiblanco creen que ha llegado el momento de solucionarlo y de ahí que haya decidido pasar por el quirófano una vez regrese de de Alemania.

Así lo confirmó el propio guardameta del Athletic en su comparecencia en el Centro SV Aasen de Donaueschingen, lugar de concentración de la selección en Alemania, donde ha repasado la actualidad de España y hablado de su percance físico adelantado por 'Relevo' poco antes de que se sentara ante los periodistas. «Me operaré después de la Eurocopa», indicó el de Murgia al ser preguntado por este periódico por sus molestias.

España tiene pie y medio en octavos tras su triunfo por 3-0 a Croacia. Eso le garantiza estar en Alemania al menos hasta el 29 de junio. Si avanza, la final es el 14 de julio.

Las fuentes consultadas indican que puede tratarse de un problema con los ligamentos y que no le repercutirá en mucho tiempo de baja. Podrían ser alrededor de cuatro semanas.

Las mismas fuentes añaden incluso que la operación está programada y que se realizará probablemente a los pocos días de su regreso de la Eurocopa. El portero ha acudido en las últimas semanas a un especialista en Madrid con el que ha tratado su problema.

La idea del Athletic es que sus internacionales tengan al regreso entre dos y tres semanas de vacaciones, en función de cuándo acaben su participación en el torneo. Simón descontará en ese periodo días de baja. La previsión con la que trabaja en el club es que esté para jugar a principios de septiembre.

«El tiempo de baja habrá que hablarlo con el especialista que me opere. Es algo a lo que no he querido dar mucha importancia. No es algo que me impida jugar ni que me preocupe», indicó el portero, que eludió indicar cuál es el problema concreto y su origen.

Al parecer las molestias le vienen de meses atrás y aparecieron de forma accidental. Le genera una molestia en forma de dolor constante, pero no le impide jugar con normalidad.

El alavés no le quiere dar importancia al asunto. «No quiero volver a hablar de la muñeca. Es algo que no me genera ningún problema para competir. En ese sentido tenéis que estar tranquilos. Cuando acabe la Eurocopa se explicará todo mejor».

La baja de Simón abre la puerta a la titularidad a Julen Agirrezabala. Ahora hay que ver si el guardameta donostiarra acude a los Juegos Olímpicos en París. La competición de fútbol es del 24 de julio al 10 de agosto. El guardameta que jugó la final de la Copa podría ir al torneo francés y luego incorporarse para jugar la Liga. Si es así, dejaría a Ernesto Valverde sin un portero de la primera plantilla en la pretemporada.