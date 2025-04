Oyarzabal reivindica lo propio: «Hace tres semanas nadie nos daba como favoritos»

La Real Sociedad es el bloque mayoritario en la selección española que prepara a conciencia el cruce de cuartos de final ante Alemania el viernes ( ... 18.00 horas en Stuttgart). Y Mikel Oyarzabal, uno de los cinco futbolistas que empuja al grupo desde la suplencia. Solo Le Normand es titular entre los realistas, una cuestión que dice Oyarzabal no es crucial en la atmósfera de trabajo que genera Luis de la Fuente.

«La gestión de los grupos es algo que caracteriza a los equipos de De la Fuente -indica el delantero-. En España hay muy buen grupo, el seleccionador es una gran ayuda para los jugadores, son muchos días de convivencia con los compañeros y si todo es amigable resulta más sencillo».

Abunda en este aspecto el futbolista de la Real Sociedad. ¿Cómo logra que los suplentes no se enfaden por no jugar?, se le pregunta. «Él consigue que solo importe el equipo, el colectivo, y por eso selecciona a jugadores que tienen que tener claro que si no toca jugar tienen que ayudar. Logra que la competencia con el compañero sea mayor en el entrenamiento del día siguiente. Y hay que apretar ahí a los demás».

Oyarzabal reivindica lo propio, sin que suene demasiado a pasar factura. «¿Favorito para ganar la Eurocopa? Ahora se nos dice eso, pero hace tres semanas nadie nos lo decía, Nosotros seguimos igual que antes, sabemos que somos capaces de ganar a cualquiera, y no porque digan que somos favoritos nos vamos a relajar».

«Nos está llegando el apoyo de la gente, hay mensajes… Nosotros nos mantenemos al margen porque estamos en el mejor entorno que se puede estar para permanecer tranquilos y preparar los partidos, luego cuando nos toca viajar ya te conectas más con la gente», dice el atacante.

La presencia de ocho jugadores del País Vasco en la selección llevó al New York Times a publicar un artículo en el que informa que ha crecido el apoyo a España en la comunidad vasca. Oyarzabal opina: «No he visto el artículo. Siempre nos hemos sentido respaldados por la gente de allí, hay opiniones distintas, pero te hace ilusión. Es un orgullo que estemos cinco jugadores de la Real Sociedad y también tres del Athletic. Creo que es bueno para un sitio pequeño».

El realista habló de Alemania. «Es un grandísimo equipo, no lo voy a descubrir, será muy difícil, pero confiamos en nosotros y en lo que somos capaces. Tienen grandes jugadores, como Wirtz, Musiala, Havertz, Gündogan o Rüdiger a un muy alto nivel».