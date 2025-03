Nico Williams, el agitador

Los tiburones comenzarán a rondar en breve por las procelosas aguas de la Eurocopa. En cada partido aparecerán las temibles aletas dorsales de los escualos ... en busca de carne fresca, porque la competición continental es el océano en el que mejor se mueven los depredadores, esos ojeadores globales a la caza y captura de las mejores promesas del fútbol europeo, o más que promesas, realidades, porque los jugadores que comparezcan son ya, en mayor o menos medida, futbolistas contrastados. Nadie convoca para una cita así a un piernas.

Y entre esos elegidos que serán objeto de deseo de los grandes clubes, aparece el nombre de Nico Williams, uno de los jugadores del Athletic que figura en la lista de Luis De la Fuente para tomar parte en la competición. No es una sorpresa, ni la aparición del pequeño de la saga en la relación de inscritos, porque es un habitual y ya estuvo en el último Mundial, ni que en los smartphones de los cazadores de tesoros suene una alarma cada vez que tiene que salir al campo, ahora con la camiseta de la selección y en gran parte de la temporada, con la del Athletic, incluso con la de la temporada próxima, como ocurrió en Vallecas.

Nico se ha convertido en un agitador del juego del Athletic. No en su catalizador, ni en su organizador, sino que es quien revoluciona el fútbol de ataque del equipo rojiblanco, por sus cualidades técnicas, su velocidad y su. Ha crecido de manera exponencial en el último año, aunque esto ya se veía venir desde tiempo atrás, pero la última campaña ha sido la mejor de su todavía corta carrera como futbolista profesional. No es un diamante en bruto, sino un diamante a secas, uno de los mejores jugadores que ha tenido el Athletic, y habrá que recordarlo, que ha ido tallando desde que llegó a Lezama con 12 años, cuando su hermano Iñaki saltaba al primer equipo rojiblanco.

«Si quiere, lo puede conseguir»

No se equivocaba el mayor cuando, ya hace unos cuántos años, me apuntaba que Nico era mejor futbolista que él. «Tiene bastantes más condiciones de las que yo tenía a su edad, aunque sí es verdad que ese gen de hambre y de ganas de querer comerse el mundo le falta porque hemos vivido circunstancias diferentes, lo ha tenido todo más masticado, pero cada vez le veo más maduro». Y le advertía: «Mi hermano tiene en su mano jugar en el Athletic. Depende de él. Si quiere, lo puede conseguir».

Nico hizo caso a los consejos, creció y desde que llegó al equipo no se ha descuidado ni un segundo en su rol de ser el futbolista diferente que desequilibra. Tal vez una de sus mejores cualidades sea que no se desanima porque alguna cosa le salga mal. Tiene la fortaleza mental para repetir un regate una y otra vez por mucho que se lo detecten los defensas. Al final le sale. Basta recordar que, en La Cartuja, el tempranero gol del Mallorca llegó tras un córner propiciado por un error suyo en el pase. Pero no se vino abajo, todo lo contrario. Decidió echarse el equipo a la espalda, tuvo las mejores ocasiones y le dio a Sancet la asistencia para el empate rojiblanco. Acabó siendo elegido mejor jugador del partido.

Tiene visión de la jugada, tiene velocidad, tiene regate, tiene regate en velocidad y tiene gol, ¿qué más se le puede pedir? Solo que siga creciendo, que no se descuide ni se duerma en los laureles. No parece que a su edad lo vaya a hacer.

Como los planes del seleccionador son inescrutables, es difícil saber si Nico será titular indiscutible o tendrá un rol inferior en la Eurocopa, pero después de haber sido una de las sensaciones de la Liga y de la Copa, seguro que es protagonista también en el torneo de selecciones nacionales. Él, un agitador por excelencia, dará de qué hablar y los depredadores afilarán una vez más los dientes en busca de una nueva presa. Es ley de vida con los genios.