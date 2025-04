Nagelsmann: «Buscamos más la victoria, pero España tuvo más suerte»

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 5 de julio 2024, 22:46 Comenta Compartir

Al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, le costó asumir la derrota, dijo que su selección buscó más la victoria y se quejó del posible penalti no señalado por mano de Cucurrella. Pidió que en el fútbol se aplique la inteligencia artificial para poder determinar si hay voluntariedad.

«Lo primero, felicitar a España. No empezamos bien, imprecisos y haciendo demasiadas faltas. España no defendió muy bien en la primera mitad, pero dimos el primer pase con demasiada rapidez. Defendimos bien, pero el partido fue abierto. Reaccionamos bien en la segunda mitad. Tuvimos muchas ocasiones. Hubo un tramo en el que parecía que solo nosotros queríamos ganar. Merecimos más. Tuvimos más ocasiones. No supimos defender la jugada del segundo gol», analizó el joven técnico de la 'Mannschaft'

¿Hubo penalti de Cucurella? «Me gustaría que se valorara la intención que se tiene con el balón cuando se da con la mano. Debería aplicarse una inteligencia artificial que determinase hacia dónde va la mano y el balón. No sé qué regla se ha aplicada. Pido lógica. Nada más. No sé cuándo es natural y cuándo no».

Reconoció la tristeza de sus jugadores y de su país. «No merecían la derrota como grupo. En seis semanas no ha existido ningún problema. Alemania está muy triste, pero esperemos que esto sirva de punto de partida para ser mejor nación. Estoy muy triste por mi equipo. Hemos invertido muchísimo para ganar. Nadie se ha desconectado del partido, pero España tuvo más suerte».