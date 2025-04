Jesús Navas (Los Palacios, 38 años) muestra una singular timidez con encanto que perdura con el paso del tiempo. Forofo del ciclismo, de las estrategias, ... del Tour, muestra orgulloso su teléfono con fotos junto a Pogacar, Enric Mas y otras estrellas del pelotón. Es el último superviviente de la edad de oro, campeón del mundo en Sudáfrica, de Europa en Ucrania. Antes del decisivo duelo de cuartos contra Alemania, el sevillista charla con este periódico.

-Da apariencia de persona muy tímida. ¿La ha llegado a vencer?

-Yo sigo siendo igual que siempre, sigo teniendo esa timidez y esa humildad. Ser uno mismo es lo más importante y no creo que sea nada malo ser tímido.

-¿Le ha causado muchos problemas esa timidez en un mundo tan voraz como el fútbol?

-Al revés, yo creo que lo que me ha hecho llegar hasta aquí son los valores que me han enseñado en mi familia, esa humildad y esa timidez. No sé, creo que es algo bueno y positivo.

-¿Hay alguna explicación coherente respecto a que tres internacionales hayan coincidido en la selección siendo del mismo pueblo, Los Palacios?

-Bueno, creo que es increíble, es algo muy bonito y muy grande para nosotros, también para el pueblo. Creo que tiene que ver con las ganas que tenemos y con las que vivimos el fútbol. Para nosotros es lo máximo y nos ha hecho llegar hasta aquí.

-¿Hay alguna cantera especial en Los Palacios, algún ojeador?

-Hay muchos niños entrenando, hay pasión por el fútbol, nos ven a nosotros también y yo creo que se transmiten esas ganas de llegar lejos. Es lo que les hace crecer.

-¿Qué relación tiene con su pueblo?

-Bueno, yo vivo allí, voy a entrenar a Sevilla y vuelvo a mi pueblo, vivo a 15 minutos. La verdad que estoy muy contento por ello.

-El otro día comentaba Fabián que él jugaba en el parque en una zona que ahora lleva su nombre, el complejo deportivo Jesús Navas.

-Ah sí, no sabía. Me pone muy contento, porque al final estamos haciendo cosas muy bonitas en el fútbol y también para el pueblo. Es un orgullo que estemos aquí tanto Fabián como yo, y también el caso de Gavi. Es una pena que no haya podido venir por la lesión, pero seguro que pronto va a estar bien. Solemos hablar de cosas de nuestro pueblo y nos tenemos un cariño muy especial.

-¿Le molesta que se hable de usted siempre como el veterano de la selección?

-Para nada, es un orgullo que después de tanto tiempo pueda seguir aquí, seguir disfrutando de mi selección, de mi país… Eso es lo máximo. Y poder ayudar al grupo. Es justo al revés de lo que dices.

-A muchos con su edad ya les enseñan la puerta de salida y usted sigue.

-En la selección se potencia la figura del veterano. Es para estar muy feliz con mi edad seguir luchando por la selección y seguir ayudando y aportando cosas. Es increíble.

-Es usted mayor que el padre de Lamine Yamal, que tiene 37 años.

-Por eso te digo que es algo muy muy bonito, algo muy positivo y tiene que ver con las cosas que se están haciendo bien. Yo sigo disfrutando de mi selección.

-¿Le respetan más por haber sido campeón del mundo?

-En su momento lo dimos todo por la selección y claro que se tiene en cuenta, pero no es vivir del pasado. Si me mantengo es porque tengo tantas ganas como antes. Con este grupo ganamos la Nations League y este año estamos jugando muy bien, disfrutando e ilusionando a la gente, pues es para estar muy contento.

-¿Tiene recuerdos, vídeos, fotos de aquellos días como campeón en Sudáfrica?

-Me acuerdo sobre todo de cómo disfrutamos esos momentos con el grupo, la verdad es que era un grupo muy muy unido y eso al final da sus frutos. Y también por mi familia, cómo se alegró de todo lo que conseguimos. Al final fueron muchos años esperando algo así, tan grande. Me acuerdo del paseo por las calles de Madrid, que había millones de personas, increíble.

-¿Tiene algún grupo de whatsapp los campeones del 2010?

-Nos solemos llamar, nos llevamos muy bien, hicimos un grupo como te digo espectacular y al final esa unión te da los frutos tanto dentro como fuera del campo.

-Parece muy apegado a su tierra. ¿Disfrutó o sufrió su experiencia en el Manchester City?

-Esos años para mí fueron increíbles tanto en lo personal como en lo deportivo. Es una liga que a mí me apasiona por el ritmo al que se juega y la manera en que se vive el fútbol. Yo soy muy familiar, pero no me cambiaba mucho el estar allí, porque al final yo hacía mucha vida en casa. Fue estupendo lo que viví allí.

-A su edad muchos futbolistas buscan el retiro a Arabia o similares. Usted no. ¿Le gusta la primera línea de fuego?

-Es mi forma de ser. Yo quería terminar en mi casa con mi Sevilla y poder disfrutar de los últimos partidos con ellos, con mi afición.

-¿Prefiere ese calor cercano al dinero que pueda ganar en otros sitios?

-A mí me llamaba la atención terminar en mi casa, con el reconocimiento de mi gente, de todo lo que he conseguido. Poder disfrutar con la afición en ese día especial cuando termine.

-¿Cómo le gustaría que fuera ese día de su adiós?

-Pues con toda mi afición, mi gente, mi familia, todos los que han estado ahí con el cariño de compañeros y empleados del club. Quiero estar con la afición que tantas alegrías hemos vivido juntos.

El motor de su vida

-Sarabia decía que cuando se retiró echó de menos el tacto del balón. ¿Qué hará usted sin el fútbol?

-Pues no lo sé todavía. Conociéndome pues seguro que va a ser difícil, va a ser complicado. Sí que es verdad que también llevo varios años jugando con mucho dolor en la cadera y al final es complicado. Llevo jugando cuatro o cinco años con bastante dolor.

-¿Le queda motivación entonces?

-Claro, el fútbol ha sido el motor de mi vida, lo doy todo por el fútbol y para mí es lo más importante.

-Humildad, tranquilidad, casi da el perfil perfecto que exige el seleccionador…

-Yo creo que lo principal es que hicimos una unión muy buena fuera del campo y eso se ve también dentro. Ese es uno de los motivos por los que luego hay éxitos.

-¿Cómo hace De la Fuente para que los que no juegan habitualmente no se enfaden?

-Todos trabajamos para estar ahí, a su disposición y nos motiva al máximo en cada entrenamiento, en cada partido. Tenemos que saber que aquí, cada minuto y cada segundo, lo único que importa es defender a tu país y a tu selección. Así es cómo lo vivimos.

-¿Ve detalles de aquella selección campeona de todo en este equipo?

-Estamos haciendo un fútbol muy muy bonito, disfrutando con el balón, estamos muy ilusionados y creo que sí que estamos ilusionando al país. Esto es muy parecido a lo de aquellos años, la ilusión con que lo estamos viviendo tanto nosotros como la afición.

-¿Qué consejo le gusta dar a los más jóvenes, tipo Lamine o Nico?

-Sobre todo que disfruten, que sepan que cada momento aquí es único y que lo den todo por nuestra selección y nuestro país, pero siempre con los pies en el suelo y humildad.