Si les preguntan por Marcelino Martínez Cao (Ares, La Coruña, 1940, 84 años), posiblemente la mayoría de españoles no sepan de quién se trata. Pero ... si les hablan de «el gol de Marcelino», todo buen aficionado al fútbol lo identificará de inmediato. Durante generaciones y generaciones, ese tanto que valió la Eurocopa de 1964 fue el más importante de la historia de la selección. «Ya estaba cansado de tanta entrevista por ese gol. Era muy rancio que España no hubiese ganado nada más», confiesa a este periódico desde su Ares natal. Unas muletas sostienen las maltrechas rodillas del que fue miembro más destacado de los cinco magníficos del Real Zaragoza, pero su cabeza, esa con la que marcó a Yashin (el único portero Balón de Oro), todavía vuela.

-¿Cómo fue ganar esa Eurocopa en España a la URSS?

-La URSS tenía 280 millones de habitantes, fíjate cuánta gente se dedicaba a jugar al fútbol. Era un país comunista y los jugadores entrenaban ocho horas diarias, como si estuvieran en la mili. Y con esa cantidad de habitantes y entrenando todos los días, tenían unos jugadores increíbles. Pero nosotros también, y en la final fuimos mejores. La Liga española era de las dos mejores del mundo, pero con la selección no ganábamos nada. Y esa Eurocopa dio a España el respeto que sí tenían sus equipos.

-Cuatro años antes el Gobierno de Franco retiró a la selección para no jugar contra la URSS.

-Y en aquella final tampoco querían que jugáramos. Pero les dijimos que si no nos dejaban, no volvíamos a jugar en la selección. En el 64 ya varios jugadores teníamos un prestigio internacional, Luis Suárez jugaba en Italia. Franco no era un hombre de fútbol, a él le gustaban la caza y los toros. Que jugara la selección no les interesaba, porque eso costaba dinero y no le daba prestigio. El secretario de Estado para el Deporte de Franco bajaba al vestuario. Pero no le dejábamos entrar en los descansos, porque queríamos intimidad cuando estábamos con nuestras charlas. En la Eurocopa sí dejaron hacer su equipo a Villalonga, pero en el Mundial le dijeron a quién tenía que llevar, y del once que ganamos la Eurocopa solo repetimos tres o cuatro como titulares.

-¿Pero sí les dieron primas por ganar esa Eurocopa, no?

-Sí, pero para que te hagas una idea, ese mismo año gané la Copa del Generalísimo y el Zaragoza me dio medio millón de pesetas, por ganar la Eurocopa nos dieron la mitad. También ganamos la Copa de Ferias (actual Europa League) y me dieron como tres veces más que por ganar la Eurocopa. Íbamos a la selección por amor a España, a la camiseta, pero no nos compensaba. No pagaban nada y si te lesionabas con qué te defendías. Algún jugador se lesionó y se tuvo que retirar y dedicarse a otra cosa sin que la selección le pagase nada.

-¿Cuánto ganaba un futbolista de primer nivel en esa época?

-Yo era el mejor pagado de España. Si Di Stéfano cobraba 800.000 pesetas, yo en el Zaragoza ganaba 1.200.000. Luis Suárez en Italia cobraba tres millones porque las marcas comerciales también daban mucho dinero. Pero en España no, por estar en dictadura. Y el Gobierno nos metía un palo enorme en Hacienda y todo ese dinero se lo quedaron, porque luego no nos dieron pensión ni nada. El régimen no cuidaba a los deportistas.

Un teléfono para 20

-¿Cómo eran las concentraciones con la selección?

-Eran de coña. Íbamos a jugar el Mundial en Londres (1966) y nos concentraron en Santiago de Compostela casi un mes porque decían que llovía mucho en Londres. Santiago no tenía instalaciones y entrenábamos en el campo universitario, que era un campo de patatas, un barrizal. Y luego en el Mundial no llovió ni un día.

-¿Qué más anécdotas recuerda?

-En la Eurocopa del 64 estábamos concentrados en La Berzosa, a 15 kilómetros de Madrid, y en el hotel solo había una línea de teléfono. A mí me tocó de compañero Chus Pereda y él tenía novia, yo era el único que no tenía novia. Y si le llamaban para ir a masaje o tratamiento y estaba hablando por teléfono, me dejaba a mí hablando con su novia media hora, hasta que volvía, porque si dejaba el teléfono había 20 jugadores que querían también hablar.

Ampliar Marcelino batió de cabeza al portero de la selección rusa Lev Yashin y logró para España su primer título de campeón de Europa. El Correo

-¿Qué piensa de las críticas a Morata?

-Se están metiendo con su familia, y no hay derecho. Quienes le critican no aman el deporte. Está haciendo una gran labor de equipo, que no se ve cuando no marca, pero ha hecho que otros como Lamine, Nico u Olmo destaquen. Es un grandísimo jugador, muy generoso.

-¿Cree que hoy llegará la cuarta Eurocopa?

-Somos la mejor selección del mundo. Creo que solo podemos perder por mala suerte. Tenemos que estar orgullosos de esta selección, son muy jóvenes. Para mí el tótem de la selección fue Luis Aragonés, porque cambió la mentalidad, hizo un equipo ganador cuando antes en los cuartos les temblaban las piernas. Pero el actual entrenador está entre los tres mejores seleccionadores de la historia de España.

-¿Pone a Luis de la Fuente en el podio junto a Del Bosque y Aragonés?

-Sí, me ha sorprendido gratamente. Tenemos un equipo muy acoplado con el seleccionador y el seleccionador con los jugadores. Pero si no salimos campeones, no nos pongamos nerviosos. Que le dejen trabajar, porque vamos a tener diez años en la primera línea del fútbol mundial.