De la Fuente: «He sido injusto con los descartados, pero muy justo con los que están»

«Se lo he dicho con total y absoluta normalidad. Tenemos un grupo muy unido, muy cohesionado. Somos una familia. No es fácil, porque son jugadores muy queridos que podían haber estado perfectamente. Lo han entendido bien y nos han deseado lo mejor. Ellos son grandísimos profesionales y, sobre todo, grandes personas», aseguró este viernes Luis de la Fuente en alusión a Pau Cubarsí, Aleix García y Marcos Llorente. «No influyó en nada el partido de Andorra. Vi corroborada la impresión primera que tenía de que el estado de la gente estaba muy bien. Marcos es muy polivalente y versátil y nos daba mucho juego, pero tenemos cubiertas todas las posiciones con jugadores de diferente perfil», justificó el seleccionador respecto al jugador del Atlético.

Una de las grandes sorpresas en la convocatoria definitiva para la Eurocopa fue la continuidad de Ayoze Pérez, quien «es un grandísimo futbolista y se lo ha ganado», según reconoció De la Fuente. «Ayoze ha hecho un año fantástico y está trabajando con nosotros de manera sensacional. Puede aportar mucho, talento, clase, gol… diferentes alternativas tácticas. Puede jugar en la banda, de delantero, de mediapunta... Es su momento y él lo sabe. Está en un momento top en cuanto a motivación y rendimiento futbolístico», destacó el técnico riojano.

«He sido injusto con los que no se han quedado, pero muy justo con los que están. Cada uno tiene unas características diferentes y quiero valorar a los que se quedan», respondió De la Fuente cuando se le preguntó concretamente por la ausencia de Cubarsí y haber reducido el grupo de centrales a cuatro. «Yo he tomado la decisión teniendo únicamente en cuenta la selección absoluta, no pensando en los Juegos, que es cuestión de Santi Denia», aseguró al cuestionarle por el defensa del Barça, que no doblará Eurocopa y torneo olímpico. «El rendimiento de los tres jugadores descartados sigue siendo excepcional, pero hay que tomar decisiones», insistió.

Para el puesto de central ha entrado finalmente Dani Vivian, de quien De la Fuente quiso recordar que «es casi uno de los capitanes del Athletic, ha jugado cuarentaitantos partidos, ha ganado la Copa del Rey y es un futbolista muy bueno». «Quizás no le conozca mucha gente porque no tiene el poder mediático de otros, pero es un futbolista top», subrayó el técnico en alusión al defensa vitoriano.

También se le pidió a De la Fuente su opinión sobre Fermín López, y el seleccionador se deshizo en elogios hacia el centrocampista azulgrana. «Fermín es pura energía y no hay que hacer comparaciones, pero a mí hay cosas que me recuerdan a Gavi. Tiene una talento fantástico, capacidad para asociarse muy bien y llegada. No le conocía, pero me ha encantado. Está en período de formación y crecimiento, pero vamos a ver muchas cosas buenas de él», aventuró el seleccionador, que está convencido de «hacer un equipo muy fuerte y competitivo».