Laporte es baja y abre la puerta a Nacho

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Aasen Jueves, 13 de junio 2024, 11:54 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

Primer problema para Luis de la Fuente en la idílica Selva Negra. Aymeric Laporte no se ejercitó este jueves con el resto de compañeros por una «molestias musculares», según informó la Federación Española de Fútbol (FEF). La misma fuente oficial señaló que el futbolista realizó trabajo específico de recuperación y que este viernes viajaría con el resto de la expedición a Berlín, donde España debuta en la Eurocopa ante la potente Croacia de Modric. Resulta llamativo que ni siquiera se aborde la posibilidad de que el jugador se ejercite este viernes con el grupo en Aasen antes de partir hacia la capital alemana a las cinco y media de la tarde y en donde no se ejercitará en el Estadio Olímpico.

En el cuartel general de La Roja se da por segura su baja ante Croacia. No parece aconsejable que el seleccionador arriesgue con el central porque alinearle supondría arriesgarse a que su situación se agrave y no juegue en el resto del torneo. El objetivo ahora es que regrese para el segundo partido, ante Italia. «Espero que se recupere bien porque es una persona y un jugador muy importante para nosotros», se esperanzó su compañero Dani Olmo.

Sus problemas físicos han llegado en medio de la controversia originada porque retrasó su llegada a la concentración para presenciar las final de la Copa de Arabia Saudí que no jugó porque había sido expulsado en la ida de las semifinales.

Luis de la Fuente ha defendido al central del Al-Nassr. «Estaba perfectamente hablado. Es una cuestión de régimen interno, pero por ejemplo tuvo los mismos días que los jugadores del Real Madrid jugando la Champions. Habíamos pactado los días que iban a tener tras terminar sus competiciones cada uno.», indicó a este periódico el seleccionador el martes.

Jugar en una liga de menor exigencia como la saudí genera dudas, pero De la Fuente siempre ha apostado por Laporte. Habló con él antes de su fichaje por el club saudí y la tranquilizó al indicarle que seguiría contando con él. «Le veo perfectamente porque conozco sus números. En el último mes jugó once partidos, Que no jugara los dos últimos fue incluso mejor porque le permitió recuperar. Está perfectamente, compitiendo al nivel de la competición en Arabia, que es muy bueno. A mí no me genera ninguna duda», zanjó el seleccionador el martes.

El central del Al-Nassr disputó 37 minutos en el último amistoso en Palma frente a Irlanda del Norte la víspera de viajar a Alemania. «Está perfecto para jugar contra Croacia», se felicitó el seleccionador en la sala de prensa.

Formado en el Athletic, Laporte se nacionalizó español en 2021 porque Didier Deschamps no contaba con él para la selección francesa. Con España, sin embargo, ha sido indiscutible para los dos entrenadores que ha tenido, Luis Enrique y Luis de la Fuente. Así se explica que en apenas tres años haya alcanzado los 29 partidos con La Roja.

La ausencia de Laporte abre la puerta de la titularidad al madridista Nacho, que formará pareja de centrales con La Normand. Además, deja al jugador del Athletic Dani Vivian como única alternativa en el banquillo. El capitán del Real Madrid ha acabado la campaña a un nivel altísimo y uno de los asuntos con los que se especulaba entre los periodistas que acompañan al equipo era que fuera titular incluso con Laporte en perfectas condiciones.

El primer once

La ausencia de Laporte parece apuntar a que España entrará en el torneo con Unai Simón en la portería, Carvajal, Le Normand, Nacho y Grimaldo en defensa, Rodrigo, Pedri y Fabián en el centro del campo, Lamine Yamal y Nico Williams como extremos y Morata como punta.