Mucho talento y poco fútbol

Iñigo Agiriano Domingo, 14 de julio 2024, 01:07

Inglaterra es una selección plagada de jugadores con el estatus de estrella en sus equipos, pero por su dilatada trayectoria y su gran rendimiento con ... la selección nacional ese honor en los Three Lions es, al menos todavía, para Harry Kane. Es cierto que el jugador del Bayern no está realizando una Eurocopa brillante, pero ha logrado tres goles, que le sitúan como uno de los pichichis del torneo, y que han sido fundamentales para su selección. En su defensa hay que señalar que el sistema no le acompaña. Kane es un delantero que disfruta combinando con sus compañeros y descendiendo para crear espacios y poder buscar desmarques de otros atacantes. En una Inglaterra totalmente estática, con una preocupante falta de ideas y movimientos, su capitán no brilla como debería. El ex del Tottenham viene de firmar una temporada fantástica en el Bayern, con casi un tanto por encuentro, pero en la que no ha ganado ningún título, lo que ha contribuido a aumentar el runrún en torno a su figura y su maldición con los trofeos. La final de la Eurocopa es para Kane la oportunidad para quitarse esa gran espina de una vez por todas.

El entrenador Gareth Southgate Con Gareth Southgate Inglaterra ha logrado los mejores resultados de su historia reciente aunque ningún título: semifinalistas en Rusia 2018, finalistas en la Euro de 2021, que perdieron ante Italia en los penaltis, y cuartofinalistas en el último Mundial en Qatar. El fútbol inglés cuenta con una de las mejores generaciones de su historia. El talento es tan grande que futbolistas como Grealish, Sancho o Rashford ni siquiera han entrado en la lista y otros como Bowen, Gordon o Watkins, autor del tanto ante Países Bajos, apenas han tenido protagonismo. La sensación durante estos ocho años es que Southgate es un entrenador excesivamente conservador, que frena el talento de sus futbolistas en lugar de darles rienda suelta. Por ello, sus buenos resultados siempre han venido acompañados de críticas. A pesar de todo, Southgate ha alcanzado una nueva final y tiene la oportunidad de lograr la primera Eurocopa de la historia del país británico. Cómo juega ¿Tres centrales? Southgate ha utilizado mucho la línea de tres centrales en la selección, aunque esta Eurocopa la comenzó con una línea de cuatro. Sin embargo, las sensaciones durante la fase de grupos fueron terribles ya que el 4-3-3 alejaba excesivamente a Foden de su zona de influencia y exigía demasiado a Bellingham en la parte defensiva. En los octavos ante Eslovaquia ya se pudo apreciar el cambio de Southgate, que, con los mismos jugadores, planteó un 3-4-3 en el que Trippier y Saka eran los carrileros y Foden y Bellingham se juntaban por dentro, detrás de Harry Kane y protegidos por el doble pivote, compuesto por Rice-Mainoo, y una línea de tres zagueros. El cambio ha sentado bien a Inglaterra. Después de cuatro encuentros que fueron dramáticos en lo futbolístico (falta absoluta de imaginación y de claridad de intenciones) los Three Lions jugaron un poco mejor ante Suiza y de forma notable ante los Países Bajos. Saka está entonado y por primera vez en el torneo vimos un Foden inspirado, recibiendo a la espalda de los medio centros rivales y pudiendo finalizar las jugadas. Inglaterra tuvo mayor movilidad, y por primera vez vimos a sus atacantes combinar con intenciones dañinas y a sus defensores prodigarse más en ataque. Lo consiguió además sin descuidar la parte defensiva, en la que los de Southgate si tienen las cosas claras. En cualquier caso, Inglaterra está muy lejos de España en lo referente al juego colectivo, aunque el increíble talento de sus futbolistas haya logrado en muchos partidos decantar la balanza en su favor. La promesa Kobbie Mainoo Precisamente el único jugador que ha conseguido cambiar la opinión inicial de su técnico ha sido Kobbie Mainoo. Southgate utilizó primero a Arnold como acompañante de Declan Rice y después a Gallagher, pero el que ha logrado afianzarse en el puesto ha sido el jovencísimo Mainoo, que ha jugado como titular las tres eliminatorias. De la misma forma que sucedió con Ten-Hag esta temporada, el seleccionador inglés ha tenido que reconocer que su mejor medio centro es un chico de apenas 19 años, que suma un puñado de partidos en la élite. Mainoo es un medio centro total, porque aporta en la parte defensiva, tiene creatividad para dirigir el juego y también ha demostrado calidad cuando se asoma al área rival. Las responsabilidades le han llegado demasiado pronto, pero él las ha aceptado sin inmutarse, jugando cada partido con un temple y una soltura que pocos futbolistas tienen a su edad.

