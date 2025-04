De la Fuente: «La entrada de Kroos a Pedri fue roja»

«Hoy ha sido un partido de los que hacen afición como se decía antes. Es un orgullo entrenar a estos jugadores comprometidos, que dan ... prioridad al colectivo. Ya han pasado a la historia pero quieren más porque son insaciables», apuntó Luis de la Fuente tras la agónica victoria ante Alemania en Stuttgart. Tuvo su particular versión al preguntarle por los cambios defensivos: «¿Hacía falta en se momento correr? Creo que recuperamos el control de balón y demostramos que somos capaces de vencer con varios estilos».

Valoró la importancia de que marcase el gol decisivo Mikel Merino entrando desde el banquillo. «No me gusta hablar de titulares ni suplentes. Todos están preparados para jugar en cualquier momento. Esto es un equipo y cada uno tiene sus roles. Son un ejemplo y toca seguir disfrutando».

Se le preguntó por la lesión de Pedri, en principio un esguince de rodilla, y se mostró rotundo. «No tengo nada que reprocharle a Alemania porque vengo del fútbol de los 80 y sé que no te dan besos, pero la entrada de Kroos fue de roja. Se recupere o no, Pedri va a seguir con nosotros hasta el final. Aquí no se va nadie a casa«.

Reconoció el preparador riojano que sufrieron tras el empate de Wirtz. «El gol ha sido un golpe duro y el efecto psicológico , fuerte. Han pasado unos minutos hasta poder recuperar la calma, el control, las sensaciones. Pero conseguimos de nuevo el balón, tuvimos criterio, contragolpeamos con peligro y hasta que Mikel Merino ha metido el gol hemos insistido».

Mostró también su felicidad por saber que en España la afición está entusiasmada. «No hay más orgullo que tener un país detrás. Soy de los que peleo porque en nuestro país también sintamos la selección.Es una alegría tener estos jugadores por los valores que muestran para un país de trabajo y sufrimiento. No sé lo que ocurrirá en semifinales pero este grupo va a dar la cara como corresponde».