De la Fuente acaba con el tiquitaca

Si hay una expresión que ha marcado al fútbol español en las últimas décadas es tiquitaca, un fútbol caracterizado por el uso de pases cortos ... y precisos y una búsqueda del mantenimiento de la posesión. Este modelo de juego nació en La Roja de Luis Aragonés. Pep Guardiola lo llevó a su máxima expresión. Es la principal aportación de España al fútbol mundial.

En el Olímpico de Berlín se vivió un momento para la historia. España tuvo menos posesión que su rival. 46% por ciento frente a un 54% de Croacia. Es una situación que no se producía desde hace 16 años. Sonó a bajada del telón de la España del tiquitaca.

Más en concreto, no ocurría desde la final de la Eurocopa de 2008. Como en Berlín, el rival de entonces (Alemania) tuvo más posesión. El resultado, 1-0 para España. En medio, La Roja ha jugado 136 partidos en los que siempre ha tenido más la pelota que el rival, en la línea del más estricto tiquitaca.

El combinado nacional se puso a jugar con Luis con la posesión como principal argumento. Llegaron los grandes éxitos, el Mundial y las dos Eurocopas. La edad de oro empezó a flaquear en Brasil y tocó fondo con Luis Enrique en aquellos impotentes octavos de final de Qatar con apenas un disparo entre los tres palos pese al 77% de posesión.

Aquel infausto día, La Roja dio 1.041 pases para no marcar en 120 minutos. Con Croacia la cifra está por debajo de la mitad, 455, pero se firmaron tres goles. Además, apenas 106 de ellos fueron en corto, la seña de identidad del tiquitaca. Se arriesga más, lo que explica que se perdiera más la pelota (86%) que el rival (88%).

Luis de la Fuente se ha sentado en el banquillo de la selección convencido de que el modelo de juego debe ponerse al servicio de los futbolistas con los que cuenta. Su análisis es que no tiene sentido mantener el juego de toque y toque en un equipo que no tiene a Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Busquets o Silva. El riojano está convencido de que la mejor manera de devolver a España a la gloria es ser una selección más vertical y agresiva en las posesiones. No se quiere el balón para manejarlo en espera de que desfallezca el rival. La meta es agitar el partido y que pasen cosas muy rápido en el ataque. Es un sistema más pegado a la realidad del fútbol de hoy.

Hay una cuestión en la que De la Fuente quiere poner el acento. Tiene dos magníficos extremos y apuesta porque ejerzan como tales, no que vayan hacia adentro para asociarse como en los tiempos del tiquitaca.

Lamine Yamal y Nico Williams se pegan a las líneas y la España de De la Fuente gana amplitud de campo. «Me gusta jugar con extremos naturales», explicó la pasada semana el seleccionador a este periódico. Una de las claves del juego en Alemania es lanzar en profundidad a los dos jóvenes atacantes.

«No vamos a renunciar»

El técnico riojano cree tener un par de armas muy potentes por fuera y está obsesionado en que hay que sacarles provecho para triunfar. «Una de nuestras virtudes es la versatilidad, tenemos jugadores de velocidad como Nico o Lamine y no vamos a renunciar a esas opciones», advirtió después del 3-0.

Los datos 46% de posesión tuvo España ante Croacia, que se adueñó del balón durante el 54% del partido. La Roja no monopolizó la pelota ni siquiera en la magnífica primera parte con tres goles, En el arranque tuvo un 48% de posesión.

Un día antes del debut, Rodrigo, la brújula del equipo, advirtió de que el objetivo de la selección no es reivindicar un modelo de juego. «¿Qué estilo de juego me gusta? El que te lleve a ganar. No entiendo de estilos. Cada rival es diferente, juega de una manera diferente y es un error pensar que un único estilo te llevará a ganar. Tienes que saber adaptarte y esa faceta será clave». Eso es lo que se propone hacer España.

El peor recuerdo Un 77% que no valió para nada en Qatar La posesión fue una obsesión para Luis Enrique, el antecesor de De la Fuente, pero no evitó la catástrofe en Qatar que costó el puesto al asturiano. En octavos ante Marruecos tuvo un 77% de posesión, pero sólo un remate entre los tres palos en 120 minutos. España quedó eliminada.

136 partidos seguidos llevaba España con más posesión que el rival. La última vez que otro equipo tuvo más la pelota fue en la final de la Eurocopa de 2008 que La Roja del fallecido Luis Aragonés ganó a Alemania por un ajustado 1-0.

El seleccionador sale además fortalecido de su estreno en una fase final. Cuando fue nombrado, muchos le vieron como un entrenador de paso. Arrancó además mal, con una dolorosa derrota ante Escocia en el camino a esta Eurocopa, pero la realidad es que su equipo va a más según pasan los meses.

Una apuesta nueva No tiene equipo para posesiones largas El seleccionador tiene claro que debe amoldar su modelo a los jugadores que tiene. No le valen para posesiones largas. Le parece más efectivo un fútbol de vértigo.

455 pases dio España en el partido ante Croacia. Los jugadores de La Roja se relacionaron menos entre ellos que los rivales, que se fueron a 467. El día que cayó eliminada del Mundial de Qatar la España de Luis Enrique dio 1.041 pases.

Ganó la Liga de Naciones y fue renovado hasta 2026, pero el espíritu salvaje que rodea a la selección en épocas de derrotas le colocaba en la Eurocopa ante una prueba de fuego. Su proyecto pasa por un juego vivo y fresco. Ninguno de los últimos entrenadores ha cambiado tanto el modelo de España. Lo ha hecho el que llegó con menos galones. Eso aumentaba el peligro de su apuesta.

El tipo de pases Menos en corto y con más riesgo España juega menos en corto que nunca. No llegan ni a una cuarta parte el número de pases en corto (106) frente a los 455 totales. La Roja arriesgó más que el rival, lo que supuso que tuviera menos acierto (86%) que sus rivales (88%).

De momento, le está saliendo redonda. Al acabar el partido estaba tan emocionado que encabezó el pasillo que montaron sus ayudantes y él a los jugadores. Luego se fue a buscar a los suyos. «Estaba la familia y mis amigos y quería celebrarlo con ellos desde la cercanía. Quería transmitirles ese cariño». Tenía motivos para la alegría. Sale robustecido del Olímpico de Berlín.