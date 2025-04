De la Fuente: «Cada uno se aburre con lo que quiere y a mí Francia no me aburre»

¿Es Francia un tostón? La pregunta brotó de los micrófonos de los periodistas en las comparecencias de los cuatro protagonistas que colocó la UEFA ... a los medios en el estadio del Bayern de Múnich, los franceses Deschamps y Rabiot y los españoles Luis de la Fuente y Rodri.

El seleccionador español puso en valor a esta Francia a la que se tilda de rácana y que apenas lleva tres goles en el torneo, dos en propia meta (Austria y Bélgica) y un penalti (Polonia).

¿Se aburre viendo a Francia?, le preguntaron. «Lo que yo valoro y analizo es su potencial, y Francia tiene uno extraordinario, con jugadores de un nivel altísimo y es un gran equipo. Cada uno se aburre con lo que quiere, y a mí Francia no me aburre», dijo. Rodri, al poco, siguió por el mismo camino. «Nunca me aburro de ver selecciones como Francia».

En contraposición al fútbol de chaqueta metálica de los galos, España ha sido el equipo más divertido de ver en el torneo con su juego vertiginoso y su presión alta. «Todos tratamos de hacer planes de partido que te ayuden a ganar. Nuestro modelo se acerca a un espectáculo bonito. España es un equipo vistoso, pero aquí se trata de ganar. Queremos jugar, pero ser prácticos. Nuestro camino para llegar al resultado trata de ser vistoso. Pero a estas alturas lo que cuenta es el resultado», zanjó el seleccionador al ser cuestionado por las diferencias de concepto entre los dos semifinalistas.

Eso sí, agregó que el suyo es un equipo ofensivo y que busca el fútbol con los extremos. «Nuestros jugadores lo llevan de serie. España juega para generar ocasiones», acotó.

El riojano tiene muy claro el plan de partido. «No nos conviene un partido de toma y daca, Nos interesa tener el balón y el control. Francia está cómoda sin la pelota, y le gusta robar y salir. Habrá que estar atentos a esas situaciones para cortar sus contras. Y ese equilibrio puede ser la clave del partido».

Su petición a los jugadores será la siguiente: «Imponer nuestro estilo ante un rival muy fuerte físicamente». «Confío en nuestro potencial porque tengo una fe ciega en esta selección», remarcó para que quede clara su apuesta.

El de Haro salió de nuevo en apoyo de Morata, quien se ha quejado del trato que recibe de los hinchas y ha dejado caer que puede dejar la selección tras la Eurocopa. «Estoy totalmente de acuerdo con Morata. Es injusto el trato que se le da a una estrella como él. Estoy en desacuerdo con los que están contra Morata. Me posicionó a favor de Morata tanto como jugador como persona».