La Federación mantiene que Nico Williams ha tenido el mismo trato mediático que sus compañeros

La Federación Española de Fútbol mantiene que Nico Williams ha tenido «exactamente» el mismo trato mediático que sus compañeros en la concentración de España ... en la Selva Negra, según las fuentes de la organización consultadas por este periódico.

El aperturismo federativo ante los medios no es habitual en el fútbol moderno. Hay alrededor de treinta medios acreditados en la concentración y antes de cada partido la mayor parte de ellos tienen acceso a entrevistas con jugadores. El objetivo es proyectar la imagen de la selección. Otras federaciones no han dado ninguna entrevista y no hay club en la Liga que dé tantas facilidades para ellas.

Las fuentes consultadas advierten que el departamento de prensa en ningún caso va a indicar a un periodista qué es lo que puede preguntar a un jugador y que, en todo caso, lo más que se hace en ocasiones es sugerir que las cuestiones se centren en la Eurocopa.

Nico Williams ha dado varias entrevistas en las que se le ha preguntado por su futuro, pero no ha comparecido en rueda de prensa, en donde el bombardeo de cuestiones sobre el asunto sería imposible de controlar.