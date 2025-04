Las estrellas que dan brillo a los anfitriones

Alemania ha vivido un lustro de continuas decepciones desde 2018. Primero con Low y luego con Flick, la selección germana cayó en la fase de ... grupos de los últimos dos Mundiales y en los octavos de la Eurocopa de 2021. En aquellos torneos dio la impresión de ser un equipo desunido, con un juego monótono y que sufría en el aspecto defensivo. La preocupación en el país era máxima, en vistas de su papel de anfitrión en la presente Eurocopa. De ahí que decidieran despedir a Flick tras una dolorosa derrota ante Japón por 1-4 en septiembre y confiar en Julian Nagelsmann.

Las sensaciones han sido muy distintas a las órdenes del joven técnico, aunque hasta el momento todavía no se ha probado ante una selección de enjundia como la española. Ganó con comodidad a Escocia y Hungría, pero su rendimiento ante Suiza y Dinamarca no fue tan convincente. Como anfitriona, Alemania debe exigirse, por lo menos, alcanzar las semifinales, por lo que la eliminatoria ante España marcará decisivamente el papel de los germanos en esta Eurocopa.

La estrella Toni Kroos

Toni Kross (1990) En el Real Madrid: Temporada 23-24: 48 partidos. 1 gol, 10 asistencias

En la selección alemana: 113 partidos jugados. 17 goles. 17 asistencias.

Una vez anunciada su retiradacuando cocnluya la Euro, cada partido de Alemania en esta Eurocopa puede ser el último de la carrera de Toni Kroos. El alemán deja el fútbol cuando todavía está en lo más alto, una decisión que hubiera causado gran sorpresa en cualquier futbolista, pero no tanto en un jugador que siempre ha demostrado ser especial. Llegó al Madrid después de proclamarse campeón del mundo en 2014 y su rendimiento ha sido brillante durante toda la década que ha jugado en España.

Paradójicamente, lejos de empeorar con la edad, Kroos ha mejorado cada campaña, y en esta última, con Modric en un papel más residual, ha sido el auténtico cerebro del equipo, por cuyas botas ha pasado todo el juego de los blancos. Nagelsmann lo convenció para que regresará a la selección, de la que se retiró en 2021 y su llegada ha sido una bendición para Alemania, que ha podido ubicar a Gündogan en una posición más adelantada, sin perder creatividad en la base de la jugada. Tal y como sucede en el Madrid, la Mannschaft juega de nuevo al ritmo que marca Toni Kroos.

El entrenador Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann (1987) Trayectoria: como técnico: Hoffenheim: (2016-19), 136 partidos: 55 vict. 43 empates, 38 derrotas. Leipzig: (2019-21), 95 partidos: 54 vict., 22 empates, 19 derrotas. B. Munich: (2021-23) 84 partidos: 60 vict., 14 empates y 10 derrotas. Alemania: 4 partidos: 3 vict. 1 empate.

El seleccionador alemán debutó como primer entrenador del Hoffenheim con solo 28 años, convirtiéndose en el más joven de la historia de la Bundesliga. Su gran rendimiento en el club de la ciudad de Sinsheim y posteriormente en el Leipizg le llevaron al Bayern, pero en Baviera las cosas no salieron acorde a lo esperado y fue despedido, con numerosos rumores sobre su mala relación con algunas de las estrellas del club.

Tras el cese de Hansi Flick la Federación alemana decidió confiar en el joven entrenador de cara a la Eurocopa. Su rendimiento ha sido positivo en su breve etapa al frente de la Mannschaft. Cogió a un equipo deprimido, que había decepcionado en los últimos tres grandes torneos y lo ha revitalizado. Alemania no es la selección dominante del 2014 pero su juego ha mejorado notablemente y es por fin un equipo con un estilo reconocible.

Cómo juega Una línea de tres cuando ataca

Aunque la formación de base es un 4-2-3-1, Alemania forma una línea de tres cuando ataca. Kroos se introduce en el costado de uno de los centrales y permite a los laterales adelantar su posición. Al mismo tiempo, los dos extremos se meten hacia dentro, donde se juntan con Gündogan, que se mantiene por delante del pivote, tratando de buscar la espalda de los medios centro rivales. De esta forma los germanos consiguen acumular muchos jugadores en los espacios interiores y garantizan la superioridad numérica en esa zona. Esta estrategia funcionó muy bien ante Escocia, pero no tanto ante Suiza. L

os helvéticos bloquearon los pasillos interiores y Alemania sufrió, porque no amenazó lo suficiente por fuera como para crear espacios dentro. Quizás por este motivo Nagelsmann apostó por Leroy Sané en el duelo ante Dinamarca, un perfil de extremo más clásico. La clave del encuentro estará en las transiciones. España ya demostró ante Georgia que puede sufrir en los momentos en los que pierde la pelota y más ante una selección del potencial de Alemania. Lo mismo les sucede a los germanos. El espectacular rendimiento de Rüdiger, el jugador con más recuperaciones de la Eurocopa, ha opacado la debilidad de los alemanes cuando su presión tras pérdida no surte efecto y el rival puede encontrar espacios a la espalda de su defensa.

Nagelsman optó por el mismo once en los tres partidos de la fase de grupos, pero después de su pobre desempeño ante Suiza realizó tres cambios en la eliminatoria de octavos. Uno de ellos fue obligado por la sanción de Tah, aunque el buen rendimiento de Schlotterbeck como acompañante de Rüdiger le puede mantener en el once ante España. Los otros dos también pueden repetir en la eliminatoria de cuartos. Raum, que asistió a Füllkrug ante Suiza y provocó un penalti ante Dinamarca parece haberse impuesto a Mittelstädt, mientras que Sané, aunque no brilló especialmente en octavos, puede mantenerse en el once por su velocidad, que puede ser muy útil ante los de Luis de la Fuente.

Las promesas Jamal Musiala-Florian Wirtz

Florian Wirtz (2003) En el Bayer Leverkusen: Temporada 23-24: 49 partidos. 18 goles,19 asistencias

En la selección alemana: 22 partidos jugados. 2 goles. 4 asistencias.

Nacidos en 2003, Jamal Musiala y Florian Wirtz son las dos grandes esperanzas del fútbol alemán. Su precocidad ha sido tal que a sus 21 años difícilmente se les puede considerar promesas, porque su rendimiento ya es el propio de estrellas mundiales. Aunque Musiala está un paso por delante, en parte por la grave lesión que sufrió Wirtz en 2022 y que cortó en seco su progresión, la temporada del jugador del Leverkusen ha sido superior. Ambos partían como titulares para Nagelsmann, pero Wirtz se cayó del once en detrimento de Sané en el último partido.

Se trata de dos jugadores con ciertas similitudes, pues ambos son privilegiados técnicamente, con una gran capacidad para girarse en tres cuartos y marcar o asistir. Wirtz es un jugador más menudo, que brilla como media punta, mientras que Musiala es más estilizado y disfruta partiendo desde un costado y trazando diagonales hacia zonas interiores. Con tres goles, lidera la tabla de goleadores junto a Cody Gakpo. De su inspiración dependen en gran medida las posibilidades de Alemania en su duelo ante España.