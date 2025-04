El doble objetivo de Dani Olmo, título y pichichi

Sale Dani Olmo del centro de entrenamiento de la selección en Aasen como los toros en el encierro de San Fermín. Está a tope el ... atacante del Leipzig, lo demuestra en cada respuesta de la última rueda de prensa que celebra el equipo español en esta carpa casa de todos durante más de un mes. Contestaciones cortas, fulgurantes, de alguien que está enchufado a la final de la Eurocopa, este domingo contra Inglaterra (21 horas, La 1).

Dani Olmo (Tarrasa, 26 años) puede consumar un doble objetivo, conquistar el título y ser el máximo goleador de la Euro. Lleva tres tantos, los mismos que Harry Keane, los únicos futbolistas con esas cifras que pueden progresar. Los demás (Musiala, Gakpo, Schranz y Mikautadze) ya están en casa o de vacaciones.

«Sí, hay una opción, me he sentido muy bien durante todo el torneo y estamos empatados Kane y yo -explica el catalán-. Todos hemos ayudado a los triunfos y por ejemplo Fabián lleva dos goles y Álvaro Morata uno. También ellos pueden optar al máximo goleador».

Olmo ha anotado en todas las eliminatorias de la Euro, octavos ante Georgia, cuartos ante Alemania y semifinales ante Francia. Sería un caso probablemente inédito si también anota en la final frente a Inglaterra. «Puede ser una motivación extra, claro, pero me da igual que marque Unai Simón o cualquiera, el objetivo siempre será seguir sumando».

Dani Olmo cuenta con una trayectoria singular. Criado en la cantera del Barcelona, nunca ha jugado en España a sus 26 años. Se marchó a Croacia en 2014 (Dinamo de Zagreb) y fue contratado por el Leipzig alemán en 2020. Sopesó adquirir la nacionalidad croata en vista de la indiferencia que generaba en España, aunque siempre mantuvo vinculación con su país a través de las selecciones inferiores, sub 17, sub 18 y sub 21. Por esa vía es uno de los pretorianos de Luis de la Fuente, de los que no ponen caritas cuando ocupa plaza en el banquillo.

«No noto si ahora me valoran más o no, yo me siento bien de puertas adentro, y cuando esto pasa el reconocimiento llega solo», explica el español.

En la Eurocopa empezó como suplente siempre en disputa por una plaza con Pedri, otro de los preferidos del seleccionador. Hasta que la zancadilla de Kroos condenó al centrocampista azulgrana y le abrió la puerta, indiscutible y prolífico goleador desde entonces.

En la cumbre

Así llega a la final, tal vez en la cumbre de su vida deportiva. «Puede que sea mi mejor momento como futbolista, sí. Pero estamos pensando sólo y únicamente en la final, sabemos que son 90 minutos para la gloria, ganar una Eurocopa 12 años después, y pensamos en eso».

El fútbol de España no debería ofrecer un cambio de guion, según Dani Olmo, por disputar una final. «Si algo funciona para qué vas a cambiar, tenemos una forma de jugar única y personalizada, nos va bien y tenemos nuestras armas. Siempre se puede mejorar, obvio, pero nos estamos preparando de la misma manera que siempre».

El futbolista del Leipzig responde con otro argumento a las dificultades de Inglaterra con su juego y sus cruces. «Nosotros tampoco hemos tenido un camino fácil, han sido rivales muy duros. También hemos sufrido, Alemania no fue fácil en la prórroga, Francia pudo empatar al final después de adelantarse, pero nuestro juego siempre ha sido muy bueno. Sin querer volver al pasado, venimos de perder una semifinal de la Euro hace tres años mereciendo más, también fue una mala experiencia».

Como siempre habrá más aficionados rivales que españoles, una constante en esta Eurocopa. Se prevén 11.000 hispanos por 50.000 británicos. Olmo responde con ímpetu. «Habrá 11.000 en la grada y 48 millones en España. No hay ningún problema, sabemos lo que hay, es una final y vamos a por ello. A la afición española la sentimos muy cerca».

Le queda a Dani Olmo el elogio compartido de todos sus compañeros, los cariños a Morata el capitán. «Ojalá pudiera marcar Álvaro el gol de la final, se merece todo lo mejor por la persona que es, por lo buen compañero que es, por el jugador y capitán que es, me alegraría muchísimo, aunque también te digo si lo marca cualquiera la alegría será la misma».