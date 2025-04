De la Fuente, sobre Kroos: «Ojalá pudiéramos atarle los pies, pero no nos dejan»

El regreso de Toni Kroos ha cambiado la cara a la selección de Alemania, un equipo que regresa a unos cuartos de final tras ocho ... años de ausencia en estas rondas. El jugador del Madrid es el líder en el centro del campo del equipo germano. Si pierde será su último partido. «Es un superclase. Es incomprensible que deje el fútbol. Para mí, como aficionado, es una pena en que deje de jugar».

¿Cómo frenar a un jugador con un 95,75% de acierto en el pase? La primera idea que le viene a la cabeza a De la Fuente es inviable. «Ojalá pudiéramos atarle los pies, pero la UEFA no nos deja», bromeó. Por tanto, concluyó, la solución es «trata de limitar sus acciones de pase, estar muy cerca y ayudas para que no reciba o al menos no lo haga cómodo».

De la Fuente percibe optimismo en el vestuario de España de cara al decisivo partido ante Alemania. El seleccionador apuesta por los suyos: «No cambio a mis jugadores por ninguno. Para mí son los mejores del mundo».

La selección llega convencida de su potencial. De la Fuente cree que las opciones están al 50% y resta importancia a las declaraciones del exportero alemán Lehmann, en las que arremetió contra España, a la que definió como un equipo inexperto y juvenil. «Alemania nos tiene respeto, como nosotros a ellos. No he oído lo que ha dicho, pero me preocupa poquito. Los dos equipos nos tenemos respeto. Jugaremos el partido de igual a igual», avisó el riojano.

El estadio del Stuttgart será una caldera alemana. Con un aforo de 60.000 espectadores, la Federación Española de Fútbol (FEF) apenas ha repartido 7.000 entradas. «España no se va a intimidar. Va a ser un ambiente de fútbol normal. Esa presión a veces se vuelve contra el equopo local. Vamos a jugar con confianza porque tenemos mucho fútbol y mucho potencial», zanjó, optimista.

El riojano reveló incluso cuál será su último mensaje a la plantilla: «Son jugadores y vamos a hacer lo que nos gusta. Hay que quitar tensión y dramatismo, vamos a hacer algo que sabemos hacer y les diré que disfruten haciéndolo».