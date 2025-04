De la Fuente se hace fuerte con su lista de elegidos

A las once de la noche del viernes el autocar de la selección española cruza a buena marcha la autopista A81 que conecta Stuttgart con ... Donuaeschingen. Un par de unidades de policía y un potente coche camuflado abren paso entre el tráfico incesante a los protagonistas de un partido para el recuerdo. La victoria ante Alemania en su país, el cabezazo de Mikel Merino y la clasificación para semifinales de la Eurocopa contra Francia. En la cabecera del autobús sonríe Luis de la Fuente. A su lado recuperan fuerzas los internacionales que le guardan las espaldas y han motivado a todo el país.

La frase suena contundente en un tipo reposado y que mide las palabras, que ensaya sus intervenciones ante la prensa. «Por eso elijo a estos jugadores, porque sé que no me van a fallar, podría elegir a otros, pero elijo a estos», dijo el seleccionador tras ganar a los teutones.

Cuando De la Fuente nombra a los otros, determinados nombres vuelan a la cabeza inmediatamente. Brahim, el mediapunta del Madrid que provocó un incendio mediático antes de la lista definitiva para la Eurocopa, mientras él ya había comunicado a la UEFA que pretendía jugar con Marruecos. O Sergio Ramos, futbolista de personalidad indiscutible al que nunca ha convocado el seleccionador. Incluso a Isco, de quien se declaró admirador De la Fuente y al que nunca llevó a la Roja. Tres ejemplos de jugadores con un perfil tal vez más individualista y mediático.

Minutos antes de hablar De la Fuente en la sala de prensa del campo del Stuttgart, Mikel Merino había abundado en esa relación del técnico con sus elegidos: «Esto es de todos, lo dice muchas veces el entrenador en las charlas, hay que estar concentrado y preparado. Se trata de no poner caritas por no ser titular, y cuando te toca salir a comerse el campo».

El asunto viene de tiempo atrás. Una importante columna de los jugadores que hoy deslumbran en la Eurocopa estuvieron con De la Fuente en la selección sub-19 campeona de Europa en Grecia 2015 (Rodrigo, Mikel Merino, Unai Simon…) y también en el oro continental del torneo sub-21 de 2019 (Dani Olmo, Oyarzabal o Fabián).

«Los conozco perfectamente y ellos me conocen a mí», repite el técnico de Haro (La Rioja), quien después de eliminar a Alemania aseguró: «Quiero que me valoren mis jugadores, paso con ellos un examen a diario y les quiero mucho. La visión que se tenga desde fuera me da igual. Me preocuparía si no tuviera el apoyo del vestuario».

Un protagonista por partido

La selección ha conseguido que futbolistas de perfil más bajo protagonicen cada partido. En el primer encuentro ante Croacia fue Fabián, al que la crítica miraba con recelo. Frente a Italia se salió Nico Williams, nombrado mejor jugador del partido. Lo mismo que Ferran Torres, gran gol el suyo, ante Albania. Contra Georgia se llevó el MVP el eje del equipo, Rodri, un jefe. Ante Alemania fue declarado Dani Olmo el futbolista más destacado, aunque compartió galardones con Mikel Merino y su cabezazo en recuerdo del gol de su padre hace 33 años en el mismo estadio.

Cambios en cuestión

Como en el fútbol y en el resto de los deportes solo tienen razón los resultados, a Luis de la Fuente le salió bien el experimento que alarmó a la afición. Quitó pronto a Lamine Yamal y Nico Williams y se enfrentó a una prórroga sin la amenaza de los dos extremos. «A veces hay que correr y a veces no hay que correr», explicó al respecto. El asunto le salió bien porque Merino, uno de los que entraron, hizo el gol de la victoria. Pero hubo mucha inquietud por una España sin Lamine Yamal y Nico. Y el resultado lo cambia todo.

Paradas de Unai Simón y un mal golpeo

El portero del Athletic respondió con agilidad y acierto a los remates en progresión de los alemanes, sobre todo aquel tiro de Andrich que iba dentro. Dominó su área. Tuvo el problema que él mismo ha reconocido como asunto mejorable: la técnica del golpeo de pie. Falló en un despeje y le dejó un gol medio cantado a Havertz, que desperdició la ocasión por exceso de toque. «Lo que hemos conseguido es histórico, ganar este partido es como una final de Eurocopa. Como portero es imposible a partir del minuto 105 no pensar en los penaltis. Merino nos libró de una buena», comentó el guardameta.

Cinco de cinco

La selección ha ganado cinco partidos consecutivos de cinco intentos en la Eurocopa alemana. Nunca antes había sucedido con España. Un augurio que tiene sus antecedentes festivos. Con el mismo número de triunfos Francia e Italia fueron campeones en 1984 y 2021.

Mantener la identidad

Una de las principales virtudes de la selección española es el inconformismo, el hecho de terminar los partidos en el campo del rival, no especular con el resultado, atacar de costumbre, jugar con ambición. Ante Alemania, Laporte estuvo resuelto en defensa, pero Le Normand fue sustituido por haber recibido una tarjeta. La baja de Carvajal ante Francia se dejará sentir. El lateral es una garantía de compromiso y fuerza interior.