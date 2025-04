Cuatro exporteros en busca del guardameta perfecto para España: «Jugar con los pies es innegociable»

El antiguo fútbol de la intuición y la calle es ahora el deporte de datos, analistas y procesadores. Antes de cada partido, a Unai Simón, ... el portero de la selección española, le entregan un listado con los hábitos de los lanzadores de penaltis del equipo rival. Y él elige siempre el lado al que se tira en función del nombre que tiene delante. A veces se lo apunta en una chuleta que esconde junto al poste o al lado de la red. En el debut ante Croacia sabía que Petkovic suele chutar hacia el lado izquierdo, tendencia natural del diestro. Hacia ese costado se estiró y ahí detuvo el penalti.

Detrás de ese éxito parcial hay un grupo de trabajo en el equipo español, cuatro exporteros profesionales, que adiestran y asesoran a los tres cancerberos, Simón, Álex Remiro y David Raya, con una premisa indiscutible. «El juego con los pies es innegociable».

Miguel Ángel España es el preparador oficial de porteros de La Roja. Ex del Rayo Vallecano, Hércules, Alicante y Orihuela, el antiguo guardameta sitúa la evolución y el cambio de vida de los porteros en 1992, cuando se modificó la norma y la cesión atrás ya no puede recogerse con las manos, sino con la bota. Juanjo González hizo carrera en el Sporting de Gijón y en el Linares. Es el tercer entrenador del staff de España. «En nuestro modelo de juego, la participación del portero es clave en fase ofensiva».

Pablo Peña fue guardameta en diferentes categorías del Real Madrid y Villarreal. Y el psicólogo Javier López Vallejo jugó en la élite con Osasuna y el Villarreal, entre otros. «Haber sido portero me ayuda a identificar antes los problemas».

Unai Simon, que se operará de una muñeca al terminar la Eurocopa 2024 por unas molestias que no le impiden defender a España, atinó en el penalti de Petkovic, pero falló ante este mismo jugador al querer jugar con el pie un pase a Le Normand que el croata interceptó. Los patadones de alivio no validan en el manual de Luis de la Fuente y en su afán por iniciar jugada, Simon provocó una pena máxima. «Tendría que haber jugado de primera con Robin -explicó este lunes-. Tampoco hay que darle mucha importancia, pero está bien aprender, hay que saber reducir los riesgos, ser prácticos cuando lo necesitamos. Nos gusta jugar la pelota, salir desde atrás, pero ya se ve que por medio metro el asunto termina en penalti».

«Si quiere llegar a la élite...»

El gusto por este tipo de fútbol combinativo va más allá de la moda, según analiza Miguel Ángel España. Es una tendencia casi obligatoria. «Si un portero quiere llegar a la élite es una parcela que debe dominar y en el fútbol base se deben formar a los porteros para que sean capaces de jugar en el Barcelona o en la selección española».

El argumento no es cien por cien imperativo. El Atlético de Madrid ha empleado durante años a Oblak como lanzador de misiles a la cabeza de Saúl o Morata. «Así es -admite Juanjo González-. Pero si Oblak sale del Atlético, probablemente llegue a un club donde se le exija más juego de pie. El modelo del Atlético es totalmente respetable y ahí están sus éxitos, pero si un futbolista quiere tener una carrera larga en la élite tiene que estar preparado para todo».

Unai Simón, que era un portero del norte de la escuela vasca, empezó a procesar sus nuevas funciones hace unos años. «Hasta que no coincidí con Luis Enrique no entendí cómo funcionaba la salida del balón, cómo debía entender la presión alta y buscar al hombre libre. Le estoy muy agradecido a Luis Enrique. Y ahora sigo aprendiendo sobre la forma en que presiona el rival, la estructura que tiene nuestro ataque, y cuando me presionan tratar de encontrar al hombre libre o al revés, ser fiable y lanzar un uno contra uno».

Salida limpia o patadón dirigido. España ha elegido la primera tecla. «Con nosotros esto es innegociable a nivel táctico -cuenta Miguel Ángel España-. No vamos a cambiar una pauta de ejecución técnica, pero vamos a decir qué hacer en fase ofensiva, donde queremos los apoyos o si salir en corto o en más largo, cuando queremos que busquen zonas laterales o juego interior por ponerte un ejemplo».

Cambio radical

El universo de los porteros ha cambiado radicalmente. La agilidad y reflejos de Iker Casillas o la sobriedad de Zubizarreta serían insuficientes hoy sin una habilidad con los pies que, según los especialistas, ahora se reclama en la élite. «Casillas o Zubizarreta no eran jugadores de pie y ahora prácticamente todos son así. No digo que sean mejores los de ahora que los de antes, es como los coches de la F1, antes eran de una manera y con el tiempo evolucionan por la vida evoluciona».

«La figura de portero en especial es la que más ha evolucionado -aporta Miguel Ángel España-. Nosotros fuimos porteros y no somos altos, por encima del 1,75. Ahora los porteros están en el entorno de los dos metros y se mueven como si vivieran en el cuerpo de una persona de 1,75. Es una evolución física y técnica. Courtois, por ejemplo, aparte de ser muy bueno en la portería domina el juego con el pie, se apaña bastante con la pierna derecha».

Más allá del estilo, que en el caso de Luis de la Fuente tiene una dirección muy definida, está la mentalidad, el vértigo del último guardián del equipo. Cada fallo del portero se nota más que en el resto. Unai erró ante Petkovic, pero sus declaraciones van dirigidas a olvidar la mala decisión de no jugar de primera con Le Normand y potenciar las virtudes. «Esa acción fue una más del partido, y no quedo ni con el fallo ni con el acierto del penalti. Me quedo con el 3-0, con la victoria que conseguimos y con que es muy importante para todos empezar así la Eurocopa». «Nuestros chicos tienen una personalidad tremenda y no se arrugan. Saben jugar en cualquier ambiente ante cualquier rival», finaliza Miguel Ángel España.