Charlas de máximo impacto en poco tiempo para la selección

Asoma Francia en el horizonte de la semifinales en la Eurocopa (Mañana, en Múnich, 21:00 horas) y en el campamento de España en Donaueschingen, ... al sur de la Selva Negra, no hay variación respecto a los métodos de trabajo impuestos por Luis de la Fuente y su staff. Los porteros ensayan jugadas que visualizan en los partidos, agarrones y golpes en los saques de esquina y manejo de los pies para Unai Simón, los futbolistas de campo entrenan conceptos del juego al toque y al espacio impuestos por el seleccionador. Y mientras tanto, el psicólogo Javier López Vallejo prepara las charlas motivacionales y tácticas que recibirán los jugadores en las próximas horas.

El fútbol también ha cambiado en eso. En el feudo de España ya no hay una única charla estratégica con el refresco de los fundamentos propios y el análisis del rival, Francia en este caso. «Antes del partido hacemos bastantes más charlas, no solo una -cuenta a este periódico López Vallejo-. Hacemos una de ABP (jugadas a balón parado), modelo de juego y plan de partido y luego ya, si se requiere, alguna en modo más motivacional».

La parte mental se ha convertido en un pilar crucial en el deporte de élite. Para la selección española el trabajo de su psicólogo cobra especial relevancia antes de los encuentros de la Eurocopa. «Lo que yo aporto es dar la máxima información a Luis para que él pueda decidir, a partir de la necesidad de lo que yo creo que pueden necesitar los jugadores», explica el exportero profesional.

Para llevar a cabo esta función comunicativa con sus futbolistas, De la Fuente se junta con López Vallejo, el segundo entrenador, Pablo Amo, el tercero, Juanjo González, y el preparador de porteros, Miguel Ángel España. «Con toda la información, entre todos decidimos qué tipo de charlas vamos a dar, cómo las vamos a estructurar y si son más motivacionales o en modo gestión. Luego Luis (De la Fuente) lo interioriza y lo termina haciendo suyo».

Javier López Vallejo es un psicólogo obligado a ejecutar su trabajo con rapidez. No dispone de una temporada para planificar un esquema con los futbolistas, sino concentraciones como esta en Alemania, en la que los conceptos viajan a toda velocidad por la premura del tiempo. «En el contexto en el que estamos, las charlas cobran una gran importancia porque en el campo no podemos entrenar muchas de las cosas que queremos. Y hay muchas situaciones en los entrenamientos en las que no tenemos tiempo para interiorizarlas».

Los conceptos

El filtro para hacer llegar el mensaje a los futbolistas son las reuniones de grupo, en las que el seleccionador transmite los conceptos que han llevado al equipo español a dos partidos del título de la Eurocopa. «Si no podemos automatizar todos los conceptos en el campo, entonces para nosotros las charlas son fundamentales. Lo que solemos hacer es intentar generar el máximo impacto en el menor tiempo posible», analiza López Vallejo.

«A este nivel tan alto los jugadores son tan buenos que a veces no les hace falta ni automatizar conceptos en el campo, simplemente con una charla ya lo pueden reproducir», continúa.

De la Fuente prepara con anticipación las charlas, pero no las ensaya. «A estas alturas Luis ya tiene mucho recorrido y no hace falta ensayar porque realmente lo que podemos hacer ya lo ha hecho él en muchas ocasiones -comenta López Vallejo-. Es simplemente utilizar todos los recursos que podamos tener tanto de lenguaje hablado, como de comunicación no verbal, como impacto visual de diapositivas, de gráficas o dibujos. Y reducirlo todo a la máxima expresión del mínimo tiempo posible para mantener la atención del jugador».

El cuerpo técnico de la selección procura que exista variedad en la información, en el mensaje, que no se caiga en la rutina de los soliloquios y el aburrimiento. «Como todo mensaje, intentamos que se desgaste lo menos posible -indica el psicólogo-. O que tenga el mayor impacto posible. En esa comunicación es importante todo lo que rodea al lenguaje que se emplea, la variedad de quien ofrece la charla, el tiempo que se utiliza y el contexto en el que se habla».

El rival, el Mbappé de turno, no es la parte crucial del tiempo que Luis de la Fuente dedica a comunicarse con sus futbolistas, aunque lógicamente también se ocupen los técnicos del análisis del adversario. La base de la selección es su propio juego. «Para nosotros lo más importante es que el jugador lo comprenda mejor y comprobar que esa comprensión es correcta, y que lo pueda automatizar para aplicarlo», finaliza Javier López Vallejo.