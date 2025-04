Cada día un héroe en la selección

Las victorias siempre dan la razón en el fútbol, en el deporte, y en la selección española que se apresta a disputar la final de ... la Eurocopa ante Inglaterra (21 horas, Berlín, La 1) cada día ha habido un héroe. Hasta este último escalón ha triunfado la tesis colectiva, el liderazgo de tribu impuesto por Luis de la Fuente. No luce una única estrella en España, sino que es la selección coral, esfuerzo y rendimiento comunal en beneficio de un plan y un país que sueña con el cuarto título, más que nadie en la historia del fútbol.

Basta con repasar la crónica reciente de los seis encuentros y seis victorias anteriores para percatarse del hecho. El mejor jugador de cada partido que ha disputado la selección española (denominado MVP al estilo de la moda que impuso un día la NBA) siempre ha sido un español, pero nunca ha repetido en las seis fechas. Jamás un futbolista rival de España ha recibido este galardón, una copa en miniatura en tonos plata que no es réplica del Trofeo Henry Delauny que acredita al vencedor de la Eurocopa.

En el estreno ante Croacia, Fabián se salió del mapa. Un golazo, una asistencia a Morata y un derroche descomunal lo encumbraron como el futbolista más valioso en el campo. Fue la noche que Luis De la Fuente empezó con la promoción de los individuos hasta ese momento secundarios. «Si se llamara de otra manera y no Fabián, sería más reconocido», dijo el seleccionador. «Agradezco sus palabras -respondió el centrocampista del Paris Saint-Germain-, pero estoy muy contento de llamarme Fabián».

El recital de Nico

Nico Williams inauguró su recital en esta Eurocopa con un partidazo ante Italia. Volvió loca a la defensa italiana, en especial al lateral derecho Di Lorenzo. Fue el MVP de la noche y por ahí empezó su rutilante estrellato que ha desembocado en una fricción entre el Athletic y la Federación. Entiende su club que la selección lo expone demasiado en los medios y la FEF responde que recibe el mismo trato que todos. Pero el jugador tampoco ha cerrado el debate de su futuro con palabras claras. Al contrario, se deja querer.

Ferran Torres fue el líder de la segunda España en el duelo ante Albania. Un gran gol al espacio con la zurda bien tocada sentenció a los balcánicos y mostró la fuerza de un equipo al que se creía más débil con los suplentes. «Cuando me pongo esta camiseta, siento que juego por todo el país», aseguró Ferran.

Ese sentimiento de pertenencia, de una tropa enganchada a un objetivo común, se ha plasmado en múltiples declaraciones durante estas cinco semanas de estancia en la Selva Negra. El departamento de comunicación de la FEF ha dado voz a los menos habituales en las ruedas de prensa y estos han expresado igualdad de trato por parte del cuerpo técnico.

Rodri, el faro

«El trato ha sido excepcional por parte de De la Fuente para todos, los que juegan y los que juegan menos, no hace diferencias, porque trata con respeto y educación a todo el mundo, nos valora a todos», afirmó Vivian, uno de los que mejor transmite el mensaje y es más elocuente en la comunicación.

Rodri, el faro de la selección, fue elegido 'man of the match' en el cruce de octavos de final ante Georgia. Fue su mejor noche, sin duda, en un torneo de potente rendimiento para él. «Estamos aquí para ganar, no para jugar bien o dar buena imagen», comentó con la ambición por bandera.

El teórico recambio de Rodri es Martín Zubimendi, de la Real Sociedad, que ha jugado pocos minutos y no ha protestado. En una de las ruedas de prensa convocadas por la Federación, aseguró: «Sé cuál es mi papel, Rodri es uno de los mejores del mundo en su puesto. En mi pensamiento no está el beneficio personal. No estoy aquí para causar problemas».

Dani Olmo se salió ante Alemania, entrando de salida por el lesionado Pedri. Es el máximo goleador de la selección (tres tantos) y el único junto al británico Harry Keane que puede proclamarse 'pichichi' de la Eurocopa con esa cifra. Musiala (Alemania), Gakpo (Países Bajos), Schranz (Eslovaquia) y Mikaudatze (Georgia), que también han sumado tres, ya están eliminados.

En esta lista de artilleros, la selección española no echa en falta la aportación de Morata, que lleva un gol (en la primera jornada, ante Croacia) y no ha vuelto a marcar, pese a que ha sido titular todos los encuentros, salvo ante Albania, y a quien se ensalza su faceta defensiva como primer punto de presión.

El MVP más luminoso

Queda el MP más luminoso, el que ha irrumpido más tarde, aunque no por eso se esperaba menos de su talento y calidad. Lamine Yamal consiguió el gol del campeonato ante Francia en el peor momento para la selección, un gol en contra y los galos relamiéndose con su defensa para salir a la contra con Mbappé. «En la última Eurocopa estaba con mis amigos en el centro comercial», recordó con salero la joya del Barcelona.

«Son gente normal, no tienen egos y aceptan la normalidad con naturalidad. Son estrellas del fútbol, algunos están entre los mejores del mundo. Esta selección es la mejor», recalcó De la Fuente en la entrevista con este periódico.

Es la selección de los antidivos, jugadores que han aparcado el ego personal para poner su calidad y fuerza al servicio del colectivo, el mantra que inculcó De la Fuente antes de emprender esta aventura que hoy concluye en el estadio Olímpico de Berlín.