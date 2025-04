Deschamps: «Yo soy el único responsable»

«No voy a dar la responsabilidad a un jugador o dos. Yo soy el responsable. Hemos llegado hasta semifinales, nos hemos enfrentado a una ... España con mucha calidad y no valen excusas aunque no todos han podido jugar al cien por cien de su capacidad», reflexionó el seleccionador francés, Didier Deschamps, tras ser preguntado por el desempeño de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann en la derrota ante España en la semifinal de la Eurocopa disputada en Múnich.

¿Por qué jugó sin máscara Mbappé?, se le interpeló al técnico galo. «No era fácil jugar con máscara porque le restringía la visión, comentó que se sentía mejor sin ella y el cuerpo médico nos ha autorizado». Aseguró que sus jugadores «lo han dado todo», pero lamentó ,«sin poner excusas», que «por razones que todos conocen no todos estaban al cien por cien de su capacidad».

Alabó Deschamps a Lamine Yamal, que «marcó un gol extraordinario al que no hay que quitar mérito alguno, y evitó responder a las críticas y entrar en debates sobre el juego de 'Les Bleus'. Reconoció que esta «Francia no fue eficiente de cara al gol» y se molestó cuando se le preguntó sobre su continuidad, que tiene firmada, hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a dos años vista. «Acabo de perder una semifinal y no me parece pertinente la pregunta pero la respeto. Pregúnteselo al presidente de la Federación».