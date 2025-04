Camavinga, coronel con Ancelotti, soldado con Deschamps

A finales del verano de 2020, el 27 de agosto, Camavinga fue llamado por primera vez por la selección absoluta de Francia. Aún pertenecía al ... Stade de Rennes y ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad, y se convirtió en el jugador más joven de la historia de Francia en debutar con el equipo nacional, con solo 17 años, 9 meses y 29 días. Fue el 8 de septiembre de ese 2020, en el duelo ante Croacia de la Liga de las Naciones.

Cuatro años han pasado ya desde aquel estreno y muchas cosas han sucedido desde entonces en la vida deportiva de Camavinga. Fichó por el Madrid en 2021 y en apenas tres temporadas ha logrado dos Ligas, dos Champions, una Copa del Rey, dos Supercopas de España y un Mundial de Clubes, siendo en todos estos títulos protagonista. Le costó instalarse en la titularidad, pero su papel desde el banquillo también marcaba la diferencia y, a día de hoy, es un futbolista indiscutible para Ancelotti. Protagonismo que tomará una nueva dimensión la próxima temporada con la marcha de Kroos. Jerarquía y galones que se alejan mucho del papel de Camavinga en Francia, donde suele ser un número más en la convocatoria de Deschamps. En esta Eurocopa, apenas 48 minutos en la primera fase.

«No es un balance positivo. A todos los jugadores nos gusta jugar. No estoy contento por no hacerlo mucho, pero sé que un día u otro llegará mi momento», aseguró Eduardo el sábado en la concentración de Francia, en Paderborn. Allí había tenido un día antes una continuación de la discusión que mantuvo con el seleccionador tras el partido frente a Polonia, jugado el miércoles en el Signal Iduna Park de Dortmund. Camavinga salió mediada la segunda mitad y sufrió varios resbalones por los tacos de sus botas, algo que no le gusto a Deschamps, que consideró irresponsable la elección y así se lo transmitió luego en el vestuario.

«No es fácil salir desde el banquillo»

En el entrenamiento del viernes, antes del inicio, Didier vio a Camavinga atándose las botas y aprovechó la ocasión para acercarse a él y decirle si estaba listo para entrenar. Luego, además, mantuvieron una intensa charla de un minuto en la que Deschamps volvió a insistirle en el asunto de los tacos y él intentaba darle explicaciones de lo sucedido contra Polonia: «La gente piensa que salir desde el banquillo es fácil, pero no lo es. No es algo que se entrene ni se prepare», explica el centrocampista, sabedor que su seleccionador no le da la confianza que sí siente en el club blanco.

Contexto complejo para Camavinga, que vive en una eterna luna de miel en el Madrid, donde Ancelotti ha hecho de él uno de los mejores centrocampistas del mundo, y en Francia es segundo e, incluso, tercer plato. Para Deschamps, Kanté, Rabiot y Tchouaméni son incuestionables en el once y si tiene que meter un cuarto centrocampista, lo hace retrasando a Griezmann. Así fue durante el Mundial de Catar y también está pasando en la Eurocopa. En ninguno de los dos torneos ha sido titular Camavinga. Como tampoco jugó un solo minuto en la Liga de las Naciones de 2021, ganada por Francia a España (2-1) en aquella final marcada por el polémico gol de Mbappé. Antes, en semifinales, eliminó a Bélgica (2-3), su rival este lunes en un peligroso duelo de octavos (18:00 horas, La 1) para la vigente subcampeona del mundo.

La selección de Tedesco ha llegado en silencio a Alemania y de la generación de oro que dirigió Roberto Martínez ya solo quedan De Bruyne y Lukaku, pero es un equipo capaz de ganarle a cualquiera, y eso también incluye a una Francia que llega tras el tachón del empate frente a Polonia, que ya estaba eliminada, y con la obligación de meterse en cuartos para no repetir el bochorno de la pasada Eurocopa, donde fue eliminada por Suiza en octavos. No sería descabellado pensar que le puede suceder lo mismo hoy en Düsseldorf. Será sin Camavinga en el once, para variar. Coronel con Ancelotti, soldado para Deschamps.