España empata ante Austria y se queda fuera del Europeo sub-17

España no pasó del empate ante Austria en la última jornada de esta Ronda Élite sub-17 y se queda fuera del ... Europeo. El combinado nacional quedó finalmente tercero de su grupo después de un partido con muchas alternancias que empezó ganando, en el que se puso dos goles por debajo, que empató a tres y que casi se lleva en los minutos finales. España sabía que tenía que ganar sí o sí para clasificarse para el Europeo sub-17 y salió desde el principio a por el partido. Hernán Pérez hizo algunos cambios en el equipo inicial con respecto al que se enfrentó a Alemania, pero la esencia del equipo no cambió. España quería tener el balón y encomendarse a la calidad en ataque para desequilibrar el choque a su favor cuanto antes.

En una de las primeras acciones ofensivas apareció la clase de Toni Fernández y Oyana para poner al combinado de Hernán Pérez por delante. El primero puso un centro exquisito desde la banda derecha y el segundo remató de cabeza a la perfección para marcar el primero de la tarde en el Estadio Romano José Fouto.

Las malas noticias para los españoles estaban a unos pocos kilómetros de la capital autonómica, y es que en Almendralejo Alemania no fallaba y al descanso ya iba ganando por tres goles, dejando la posible remontada de España en la clasificación en nada. Además, las desgracias no vienen solas, y justo antes del descanso Austria empató el choque con un tanto desde los once metros.

Ampliar El exmadridista Marcelo sigue el partido de su hijo desde la grada del Romano. J. M. Romero

A España le convenía una segunda parte movida, pero empezó con todo en contra. En apenas cinco minutos Austria marcó dos tantos para ponerse con bastante ventaja en el electrónico a media hora del final. Dobis marcó un doblete tras ganarle dos veces la partida a la zaga española.

La selección necesitaba un revulsivo y lo encontró en Enzo Alves, que entró sustituyendo al extremeño Alexis Ciria, que fue titular y que disputó 61 minutos. El hijo del exmadridista Marcelo entró al campo y en unos minutos recortó distancias con un buen cabezazo. España se vino arriba y empató el choque con una buena pared de tacón de Enzo para Pedro Rodríguez, que este adornó con un buen tiro de exterior para marcar un gran tanto.

El tercer gol español encendió al equipo de Hernán Pérez y a la grada del Romano, que empujó para que la selección buscase con más ahínco el cuarto y con ello la victoria. La sub-17 lo intentó, tuvo varias opciones claras de marcar, sobre todo en un cabezazo de Enzo y en un disparo desde dentro del área de Pedro Rodríguez, pero no fue capaz de derribar la muralla austriaca y se quedó fuera del Europeo.