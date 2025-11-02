Empate cadete y derrota infantil en la segunda jornada del Nacional

Las aspiraciones extremeñas en la primera fase de los Campeonatos de España sufrieron un ligero revés tras la segunda jornada de competición que tuvo ... lugar en las localidades de Beniel y Santomera. En el doble duelo frente a Región de Murcia, Extremadura solo logró sumar un punto, el conseguido por una selección cadete, que pudo aspirar a más tras disputar más de la mitad del partido con un jugador más y desaprovechar un penalti a favor. Peor suerte corrió la selección sub-14, que cayó por 2-1 tras adelantarse en el marcador en los primeros minutos.

Los infantiles se adelantaron en el minuto 6 por medio de Adrián, quien conectó a las mallas un rechace de la zaga murciana tras el saque de una falta. Sin embargo, el partido se igualó con el 1-1 que marcó David Martínez para Región de Murcia, tras recibir un pase dentro del área y batir cruzado a Miguel en el 18. Poco después de la reanudación llegó el 2-1 para los murcianos, obra de Álvaro Muñoz.

En categoría sub-16, los chicos de Aitor Bidaurrázaga cosecharon un empate con sabor amargo. En el minuto 25 llegó la acción clave del partido: un penalti cometido sobre Ricardo que conllevó la expulsión por roja directa de un defensor murciano. La pena máxima ejecutada por Iván, sin embargo, fue detenida por el guardameta local. El portero del combinado anfitrión fue el gran protagonista del encuentro con grandes paradas que salvaron a su equipo.