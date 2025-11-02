HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
FÚTBOL BASE

Empate cadete y derrota infantil en la segunda jornada del Nacional

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las aspiraciones extremeñas en la primera fase de los Campeonatos de España sufrieron un ligero revés tras la segunda jornada de competición que tuvo ... lugar en las localidades de Beniel y Santomera. En el doble duelo frente a Región de Murcia, Extremadura solo logró sumar un punto, el conseguido por una selección cadete, que pudo aspirar a más tras disputar más de la mitad del partido con un jugador más y desaprovechar un penalti a favor. Peor suerte corrió la selección sub-14, que cayó por 2-1 tras adelantarse en el marcador en los primeros minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Empate cadete y derrota infantil en la segunda jornada del Nacional