El efecto del invicto Tchouaméni

Justo cuando el Madrid recuperaba a mediados de diciembre a Aurelien Tchouaméni (Francia, 2000) tras lesionarse en el clásico de Montjuic ante el Barça, surgía otro quebradero de cabeza para Carlo Ancelotti con la baja de David Alaba, que dijo adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El preparador de Reggiolo, que ha demostrado durante sus cursos en Chamartín una excepcional capacidad de adaptación a todo tipo de escenarios, volvió a tener que hacer malabares ante una enfermería cargada de pacientes.

Comenzaba ahí una nueva 'operación central' en la que el galo fue engatusado por el técnico italiano. «Tiene todas las cualidades para ser uno de los mejores centrales. Puede jugar de centrocampista y de defensa, es genial. Estoy seguro de que se enfadará por esto pero… ¡es fantástico como central!», dijo Ancelotti cuando se le preguntó en rueda de prensa acerca de las posibles incorporaciones del club blanco en el mercado de invierno a causa de las bajas. Y hasta Rüdiger le hizo un guiño al internacional francés dándole la 'bienvenida' como su nueva pareja.

«Me divierto más en el medio. Posiblemente el equipo me necesite en defensa. Mi padre me dijo que el 6 (ese perfil de centrocampista) va retrocediendo poco a poco y se rió mucho cuando me vio de central», confesó el ex del Mónaco en una concentración con la selección francesa. Lo cierto es que se adaptó a la perfección al nuevo rol siempre que se le ha requerido. Lo hizo por primera vez ante Osasuna en el Bernabéu, en el que los blancos se impusieron por 4-0 a los navarros, y durante algo más de media hora ante el Alavés en Vitoria, tras la expulsión de Nacho, con triunfo también de los de Ancelotti por 0-1.

El galo le ha aportado solidez defensiva y grandes resultados al Madrid en ese puesto, y repitió de nuevo en el Bernabeú en Liga ante el Mallorca (1-0), lo que se traduce en 216 minutos disputados como central y cero goles en contra para el Real Madrid. Una solución de emergencia, pero bendita solución al fin y al cabo para los intereses de los de Chamartín. Además su presencia como titular en 15 partidos entre Liga y Champions mantienen invicto al equipo con él adueñándose del pivote, donde abrocha al equipo y contiene a los rivales, ya sea junto a Camavinga, Modric, Kroos o Valverde como acompañantes en la medular. Su última exhibición de músculo defensivo fue ante el Barcelona en la Supercopa, donde exhibió todas sus cualidades.

Se habla menos de él que de Camavinga, pero el efecto Tchouaméni se hace más palpable aún si se tiene en cuenta que el de Ruan no fue titular en tres de los cuatro partidos en los que el Madrid ha pinchado este curso (empates ante Sevilla, Rayo y Betis, y derrota en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, rival de los blancos este jueves en Copa). «Saca el balón desde atrás como pocos y tácticamente es muy bueno. Tiene la suerte de que puede jugar en dos posiciones: como pivote y como central», elogió de nuevo el técnico italiano.

No hay más que ver sus porcentajes de pases buenos: el de Tchouameni es del 93.29%, el de Camavinga del 90.46%, mientras que el primero da más pases cada 90 minutos (52 a 41) y también más entregas buenas (49 a 38). El ex del Mónaco gana el 67% de los duelos con sus rivales en la competición doméstica y el 82% en Liga de Campeones, meintras que el ex del Rennes gana el 57% tanto en Liga como en Champions. Camavinga compensa los datos con más recuperaciones (5.08 cada 90 minutos por 3 de su compañero), aunque esto le hace exponerse a más pérdidas de balón 8 contra 5).

