El Don Benito, una prueba más exigente para el Extremadura
Los goles de Callejón y Dieguito dieron a los azulgranas un nuevo triunfo veraniego contra los rojiblancos
Don Benito
Domingo, 10 de agosto 2025, 22:15
El Extremadura sigue encajando piezas de cara al inicio liguero y se llevó buenas sensaciones de su visita al Vicente Sanz ante ... un correoso Don Benito. Los de Cisqui terminaron con victoria una intensa semana con tres amistosos con 0-7 contra la Garrovilla y 0-8 frente al Santa Marta. Más exigente fue el duelo contra los de José Carlos Prieto 'Canica'.
En la primera mitad, un solitario gol de Juanmi Callejón puso por delante a los de Almendralejo. Lo hizo en el minuto 14 transformando un penalti cometido sobre Marcos Manchón.
Con el 0-1 en el marcador, poco más se vio en ataque del Extremadura y las ocasiones más claras fueron para el Don Benito en las botas de Higor Rocha, con un potente disparo que se marchó algo desviado, y de Moussa, que cabeceó con claridad desde área pequeña, atrapando Cristian en dos tiempos.
La segunda parte dejó tiempo para algunos experimentos propios de pretemporada y para repartir minutos en una semana de mucha carga. Fran Rosales, Luis Nicolás y Barrero fueron los primeros en salir desde el banquillo. Este último tuvo el 0-2 en una falta que terminó en el larguero.
Robe Moreno, Peral, Pardo y Maikel también salieron en la segunda mitad, que también sirvió para que el Don Benito tratara de cambiar el guion con la entrada de Copete, Cristian o Alberto Cuéllar, entre otros.
Con algo de fortuna, en el minuto 72, marcó Dieguito el 0-2 definitivo de este amistoso veraniego.
