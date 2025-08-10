HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo 10 de agosto en Extremadura?
Acción del duelo entre el Don Benito y el CD Extremadura. E. Domeque
Fútbol

El Don Benito, una prueba más exigente para el Extremadura

Los goles de Callejón y Dieguito dieron a los azulgranas un nuevo triunfo veraniego contra los rojiblancos

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Don Benito

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:15

El Extremadura sigue encajando piezas de cara al inicio liguero y se llevó buenas sensaciones de su visita al Vicente Sanz ante ... un correoso Don Benito. Los de Cisqui terminaron con victoria una intensa semana con tres amistosos con 0-7 contra la Garrovilla y 0-8 frente al Santa Marta. Más exigente fue el duelo contra los de José Carlos Prieto 'Canica'.

