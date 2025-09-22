HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

En directo | Balón de Oro: Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16

Lamine Yamal y Dembélé son los favoritos de la 69º edición del premio individual más prestigioso del mundo del fútbol se celebra en el Théâtre du Châtelet de París

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:00

19:20

Importante

Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16

19:19

El ranking masculino del 20 al 10

Ya se conoce la posición del Balón de Oro masculino desde la posición 30 a la 13. Sólo queda por desvelarse el nombre de los 10 finalistas:

Puesto 30: Michael Olise

19:09

El ranking femenino del 20 al 11

Ya se conoce la posición del Balón de Oro femenino desde la posición 20 a la 11. Sólo queda por desvelarse el nombre de las 10 finalistas:

Puesto 29: Steph Catley

19:06

Importante

Así se fabrica el Balón de Oro

19:03

Cada miembro del jurado selecciona a diez jugadores en orden descendente de mérito de una lista de 30 nominados. Los diez jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente. El Balón de Oro se otorga al jugador con el mayor número de puntos. En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos como primero. Si el empate persiste, se separan por el número de votos como segundo, luego por el número de votos como tercero y así sucesivamente.

19:03

El Balón de Oro lo concede un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por país, entre los 100 primeros de la última clasificación de la FIFA (antes de que se publiquen las listas) en el caso de los hombres y entre los 50 primeros en el caso de las mujeres.

19:01

Importante

¿Cómo se deciden los premios Balón de Oro?

El Balón de Oro se concede en función de tres criterios principales:

-Actuaciones individuales, carácter decisivo e impacto

18:59

Todos los premios de la gala

En la gala de esta noche se van a dar los siguientes premios

  • Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

  • Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

  • Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

  • Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

  • Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

  • Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

  • Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

  • Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

  • Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

  • Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

  • Trofeo al Club del Año masculino

  • Trofeo al Club del Año femenino

  • Premio Sócrates (jugadores cuyo compromiso va mucho más allá del terreno de juego)

18:57

Importante

Nominadas al Balón de Oro femenino 2025

Las candidatas para el Balón de Oro femenino 2025 son:

Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)

18:56

Importante

Los nominadas al Balón de Oro masculino 2025

Hay varios candidatos, pero sobre todo parece un pulso entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. Los candidatos para el Balón de Oro masculino son:

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

18:54

La 69º edición del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol espera al sucesor de Rodri. La gala se celebra desde las 21:00 horas en el Théâtre du Châtelet de París.

