El Diocesano elude el último puesto y el Badajoz se acerca a la zona de descenso

Redacción BADAJOZ. Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Diocesano y el Badajoz vivieron una décima jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil con sensaciones opuestas. El Diocesano sumó un punto agridulce en casa ante Las Rozas (2-2), un empate que le permite salir, por ahora, del último puesto de la clasificación. El conjunto colegial comenzó por detrás tras el golazo de Diego en el minuto 15, un disparo imparable que puso el 0-1. Sin embargo, el equipo reaccionó con vigor al borde del descanso. En el 40, Iker empalmó un balón suelto en el segundo palo para firmar el empate, y apenas cinco minutos después, Carlos culminó una jugada que nació de un zapatazo al larguero, aprovechando el rechace de cabeza para establecer el 2-1. Cuando el triunfo parecía encarrilado, Las Rozas igualó en el 89, dejando un sabor amargo en el Manuel Sánchez Delgado.

Por su parte, el Badajoz cayó por la mínima en su visita al Ciudad de Alcobendas (1-0) y disminuye su ventaja sobre el descenso. El encuentro se decidió en el minuto 62, en un penalti señalado a Losada que además le costó la segunda amarilla. Pablo Gragera detuvo el lanzamiento, pero el árbitro concedió el gol al considerar que el balón había traspasado la línea, una acción que desató la polémica. Pese a la derrota, el Badajoz continúa una semana más fuera de la zona peligrosa.