HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DIVISIÓN DE HONOR

El Diocesano elude el último puesto y el Badajoz se acerca a la zona de descenso

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Diocesano y el Badajoz vivieron una décima jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil con sensaciones opuestas. El Diocesano sumó un punto agridulce en casa ante Las Rozas (2-2), un empate que le permite salir, por ahora, del último puesto de la clasificación. El conjunto colegial comenzó por detrás tras el golazo de Diego en el minuto 15, un disparo imparable que puso el 0-1. Sin embargo, el equipo reaccionó con vigor al borde del descanso. En el 40, Iker empalmó un balón suelto en el segundo palo para firmar el empate, y apenas cinco minutos después, Carlos culminó una jugada que nació de un zapatazo al larguero, aprovechando el rechace de cabeza para establecer el 2-1. Cuando el triunfo parecía encarrilado, Las Rozas igualó en el 89, dejando un sabor amargo en el Manuel Sánchez Delgado.

Por su parte, el Badajoz cayó por la mínima en su visita al Ciudad de Alcobendas (1-0) y disminuye su ventaja sobre el descenso. El encuentro se decidió en el minuto 62, en un penalti señalado a Losada que además le costó la segunda amarilla. Pablo Gragera detuvo el lanzamiento, pero el árbitro concedió el gol al considerar que el balón había traspasado la línea, una acción que desató la polémica. Pese a la derrota, el Badajoz continúa una semana más fuera de la zona peligrosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  2. 2

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  5. 5 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  6. 6

    La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera
  7. 7

    El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana
  8. 8

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Diocesano elude el último puesto y el Badajoz se acerca a la zona de descenso