El Dioce y La Cruz necesitan sumar para no hundirse en puestos de descenso

La séptima jornada del Grupo 5 de la División de Honor Juvenil se presenta clave para los equipos extremeños, que buscan salir de la zona baja de la clasificación. El único que por ahora se mantiene fuera del descenso es el Badajoz, que afronta una exigente prueba este sábado en casa ante el Unión Adarve (16.00). Los pacenses, con dos puntos de margen sobre el peligro, tratarán de aprovechar el factor campo para frenar al conjunto madrileño, auténtica revelación del campeonato. El Adarve, tercero en la tabla e igualado a puntos con el Atlético de Madrid, sólo ha perdido un partido en las seis primeras jornadas.

A la misma hora, La Cruz Villanovense recibirá al Alcobendas con la obligación de reaccionar tras la dura derrota sufrida en Las Rozas (4-1). El equipo serón ocupa puestos de descenso y necesita sumar de tres para no descolgarse, ya que está a tres puntos de la permanencia.

Por su parte, el Diocesano visitará al Sporting Hortaleza a las 17.00 horas, con la esperanza de confirmar su ligera mejoría tras lograr su primer punto la pasada jornada ante el Badajoz. Los colegiales siguen colistas, con sólo un punto y seis de desventaja respecto a la salvación. Enfrente tendrán a un Hortaleza sólido, instalado en la zona media con nueve puntos.