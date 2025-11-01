HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
DIVISIÓN DE HONOR

El Dioce y La Cruz necesitan sumar para no hundirse en puestos de descenso

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La séptima jornada del Grupo 5 de la División de Honor Juvenil se presenta clave para los equipos extremeños, que buscan salir de la zona baja de la clasificación. El único que por ahora se mantiene fuera del descenso es el Badajoz, que afronta una exigente prueba este sábado en casa ante el Unión Adarve (16.00). Los pacenses, con dos puntos de margen sobre el peligro, tratarán de aprovechar el factor campo para frenar al conjunto madrileño, auténtica revelación del campeonato. El Adarve, tercero en la tabla e igualado a puntos con el Atlético de Madrid, sólo ha perdido un partido en las seis primeras jornadas.

A la misma hora, La Cruz Villanovense recibirá al Alcobendas con la obligación de reaccionar tras la dura derrota sufrida en Las Rozas (4-1). El equipo serón ocupa puestos de descenso y necesita sumar de tres para no descolgarse, ya que está a tres puntos de la permanencia.

Por su parte, el Diocesano visitará al Sporting Hortaleza a las 17.00 horas, con la esperanza de confirmar su ligera mejoría tras lograr su primer punto la pasada jornada ante el Badajoz. Los colegiales siguen colistas, con sólo un punto y seis de desventaja respecto a la salvación. Enfrente tendrán a un Hortaleza sólido, instalado en la zona media con nueve puntos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Dioce y La Cruz necesitan sumar para no hundirse en puestos de descenso