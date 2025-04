Delia Baz: «Nos merecemos poner la guinda a una gran temporada»

El DNI de Delia Baz refleja que la contemplan apenas 23 primaveras. Casi sorprende cuando al interpelarle por su rendimiento este curso sale a ... colación su insolente juventud. Al escucharla la edad relativiza su dimensión y bajo los palos, todavía más. La portera canterana del Cacereño se ha licenciado en veteranía y madurez de manera precoz, con un máster intensivo en las últimas dos temporadas. Parece lejana su condición de promesa y discípula de toda una institución como Tatiana Fernández. Los problemas físicos de la arquera de Monroy depositaron en sus manoplas las llaves de la meta verdiblanca y la ha custodiado con firmeza hasta adueñarse de ese rol.

Ya en el ocaso de la campaña anterior fue decisiva en el duelo ante el Barcelona atajando un penalti en el descuento que les concedía una agónica salvación. Quizás muchos se asombraran con actuaciones de ese calibre, pero en el seno del club sabían que era cuestión de tiempo que su potencial explotara.

Tras el verano, la lesión de rodilla de la capitana le otorgó continuidad y no defraudó. Demostró que estaba más que preparada y era el momento para su consagración. «A nivel personal está siendo una temporada de muchos sueños», comenta de manera escueta, reacia a colocarse bajo el foco y rápidamente orientando la vista al frente, «hay que seguir trabajando, ahora mismo no hay nada hecho, así que seguiremos en la misma dinámica». Aunque admite que someterse al nivel de exigencia que le ha deparado esta temporada ha multiplicado sus tablas, «me ayuda a crecer, todavía me queda mucho fútbol en la sangre». A partir de ahí, su discurso adquiere tintes colectivos, refiriéndose a la unidad, la sublimación de una vertiente grupal que bajo el padrinazgo de Ernesto Sánchez es la consigna prioritaria. « Hemos sido el equipo reconocible que él dice siempre», pese a que en la primera fase de la temporada costó que lo interiorizaran y faltó la consistencia tan consustancial a una filosofía impregnada en todo el armazón táctico del equipo extremeño. «Esa solidez en defensa nos ha dejado 13 porterías a cero y ningún equipo nos ha pasado por encima. A todos le hemos plantado cara y creo que ahora mismo somos uno de los pocos equipos a los que nadie se quiere enfrentar en el playoff».

Este domingo afrontarán la jornada definitiva de cara a adjudicarse el último billete para esa fase de ascenso que tuvieron en la mano certificar la pasada semana y cuya pendiente ha repuntado. «Nos gusta lo complicado, era muy fácil ganar al Villarreal allí y después ya tener este partido hecho», ironiza tirando de humor la portera cacereña. Pero no titubea ni un ápice, «mínimo nos van a quedar tres partidos», desliza, asegurando que estarán en ese grupo de privilegiados que pelearán por subir a Liga F. «Nos merecemos poner la guinda del pastel a una gran temporada». Siguen dependiendo de sí mismas, «tenemos una posición que a Osasuna le gustaría», porque ganando no habría más cábalas y siempre que emulen el resultado de las navarras la quinta plaza será suya. ¿Habrá transistores? «Me da igual lo que hagan ellas, me centro en conseguir nosotras los tres puntos, que es lo que nos va a dar estar en el playoff».

Pinilla, un valor seguro

Pinilla será una caldera, la directiva determinó permitir la entrada libre al duelo ante el Dux Logroño del domingo (12.00 horas) y el ambiente evocará a aquella última noche mágica en el torneo del KO frente al Atlético de Madrid. «Queremos que entre la mayoría de gente posible para que nos apoyen y animen». El coliseo verdiblanco mantiene su condición de feudo impenetrable desde hace más de un año, cosechó su última derrota como local en marzo de 2024 ante el Espanyol, y esa será otra de las bazas para lograr el objetivo, «hemos conseguido muchos puntos en casa y eso es lo que nos ha permitido estar aquí ahora», resalta.

Fantasear es un reflejo casi involuntario de los deseos a flor de piel que se deslizan con inquietud y la guardameta del Cacereño no reprime un pensamiento mutado a ambición realista, «yo soy de Cáceres de toda la vida, así que sería un sueño poder ver a mi equipo en Primera División y compitiendo contra equipos a nivel mundial muy buenos como puede ser el Barça».