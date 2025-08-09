La delantera talayuelana Paula León ficha por el Deportivo Alavés

Luis Montero Talayuela Sábado, 9 de agosto 2025, 19:03 Comenta Compartir

La futbolista Paula León, natural de Talayuela, jugará cedida la próxima temporada en el Deportivo Alavés, de la Primera Federación Femenina, tras el acuerdo alcanzado con el Madrid CFF.

La joven delantera extremeña recala en el conjunto blanquiazul tras su paso por el Santa Teresa de Badajoz, donde con apenas 16 años debutó en la Liga F de la mano de Juan Carlos Antúnez. Más tarde hizo las maletas rumbo al filial del Atlético de Madrid, consiguiendo el ascenso a Primera RFEF en la temporada 2022/23.

Paula siguió creciendo en la capital, pero esta vez en el Madrid CFF, equipo en el que ha militado las últimas dos temporadas en la máxima categoría del balompié femenino nacional, llegando a anotar dos goles en su debut con las madrileñas frente al Eibar. En este camino ha tenido que superar una rotura del ligamento cruzado en cada rodilla; la derecha en 2018 y la izquierda en 2023, cuando ya era una habitual en Liga F con el Madrid CFF.

Si algo caracteriza a la delantera talayuelana es su estatura, su gran juego aéreo y su olfato de cara a gol, virtudes que demostrará esta temporada en la categoría de plata.