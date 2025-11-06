Definidos los cruces de octavos de final
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
La FExF sorteó este miércoles los emparejamientos de octavos de final de la Copa de Extremadura con los siguientes cruces: Hernando de Soto-Talayuela, Zafra- ... Arroyo, Gran Maestre-Ciudad de Plasencia, Quintana-Olympic Peleño, UP Plasencia-Gimnástico Don Benito, Solana-San Jorge, Racing Valverdeño-Talavera y Castuera-Trujillo.
