Cuenta atrás para el pitido inicial de López Osorio en Liga F

Restan algo menos de dos semanas (el último fin de semana de agosto) para que el balón ruede en la Liga F y este martes ... las árbitras se han sometido a las pruebas físicas previas al pistoletazo de salida de la competición. En ese selecto grupo de elegidas para impartir justicia en una de las competiciones más potentes del fútbol femenino europeo figura una extremeña que se estrenará en la élite. Melissa López Osorio, colombiana de nacimiento, pero que se trasladó a Almendralejo cuando tenía siete años, ha ido quemando etapas en su trayectoria hasta que por fin ha cristalizado uno de sus sueños.

En un vídeo que ha publicado la Federación Española de Fútbol en sus perfiles de redes sociales, López Ossorio traslada sus impresiones en esta cita en la que se han sometido a los pertinentes exámenes físicos de cara a la inauguración del nuevo curso y que han superado con éxito. «Con muchas ganas de debutar e ilusión de que empiece esto cuanto antes», manifestaba, al tiempo que era aplaudida y vitoreada por sus compañeras, que le brindaron una calurosa bienvenida. «Es emocionante que te reciban así siendo la nueva y tener el cariño de todas las compañeras, da un extra de fuerza y ganas para empezar mejor», declaraba henchida de satisfacción la colegiada extremeña, que comparte proceso con la asistente Mercedes Parra Cuenca, también adscrita al Comité Extremeño.

Melissa López Osorio ya sabe lo que es pertenecer a un equipo arbitral en la máxima categoría femenina, ya que ejerció de cuarta colegiada en duelos de la pasada campaña como el Eibar-Athletic y el Betis-Athletic. La trencilla almendralejense de 32 años militó desde 2019 a 2022 en Segunda RFEF femenina y de 2022 a 2025 en Primera RFEF.

De esta manera recogerá el testigo de Marta Frías que, aunque pertenecía al Comité de Aragón, es oriunda de la localidad cacereña de Villamesías. Anunció su retirada en 2023 tras cinco campañas al máximo nivel y más de dos décadas dedicada al estamento.