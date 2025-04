El CSD mantiene la licencia de Dani Olmo y Pau Víctor

Amador Gómez Madrid Jueves, 3 de abril 2025, 14:19 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Dani Olmo y Pau Víctor podrán seguir jugando con el Barcelona lo que resta de temporada. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado el recurso presentado por el club azulgrana para que ambos mantengan sus licencias y continúen inscritos. El organismo que preside Juan Manuel Rodríguez Uribes considera que el acuerdo de la comisión de seguimiento del convenio de coordinación FEF-Liga del pasado 4 de enero según el cual se cancelaron las licencias de ambos futbolistas es nulo de pleno derecho.

«Por no tener atribuidas tales competencias, ni tratarse de la confirmación o ratificación de acuerdos válidos previos, la decisión de la comisión de seguimiento de no conceder el visado previo ni la licencia debe ser considerada nula de pleno derecho. En Derecho, tan importante es el fondo y la justificación material de las decisiones, como las formas, los procedimientos y las competencias», destaca el CSD en su resolución definitiva sobre el 'caso Olmo'.

El CSD ya concedió la cautelarísima provisional al club azulgrana para que pudiese inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor hasta la resolución definitiva, pero el miércoles LaLiga decidió pasar a la acción contra el Barça al reducir el límite salarial de la plantilla azulgrana. Según la patronal que preside Javier Tebas, el Barcelona «no tuvo el 31 de diciembre de 2024, ni el 3 de enero de 2025, ni ha tenido desde esa fecha, ni tiene a día de hoy saldo ni capacidad de inscripción, lo que se conoce públicamente como 'fair play', para la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor».

Sin embargo, el CSD echó este jueves por tierra la pretensión de LaLiga de revocar las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor. Ambos ya tendrían vía libre para cumplir su contrato con la entidad catalana, aunque se cuestione el 'fair play' financiero que LaLiga considera clave para salvaguardar la sostenibilidad económica de los clubes. LaLiga rebajó el límite salarial del Barcelona al recibir el certificado del auditor que computaba los 100 millones de ingresos por la venta de los palcos VIP en la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad correspondiente a la presente temporada.

«Tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final contra el Atlético de Madrid y que se reactiven polémicas de este tipo no es por casualidad. Es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo y a veces tengo la sensación de que, lo que no nos pueden ganar en el campo, nos lo quieren ganar en los despachos», lanzó Joan Laporta la tarde del miércoles al conocer la postura de LaLiga, según la cual el Barcelona no dispone de margen económico para inscribir a Dani Olmo, que actualmente está lesionado y no podrá reaparecer hasta finales de mes.

LaLiga también anunció el miércoles que denunciará al auditor que certificó la venta de los palcos VIP que Laporta usó como palanca para mantener a Dani Olmo. «Como presidente del Barça, esto no lo voy a permitir y voy a seguir defendiendo los intereses de nuestro club. Responderemos a LaLiga. Quieren atacar nuestros intereses. Ellos aprobaron los fichajes de Pau Víctor y Dani Olmo y ahora han cambiado de opinión. ¿Por qué? ¿Hicieron un mal trabajo desde el principio cuando aprobaron las operaciones?», se preguntó Laporta, la víspera de la resolución definitiva de la polémica licencia retirada y posteriormente concedida al centrocampista internacional campeón de Europa con España.