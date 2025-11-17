La Cruz da la cara ante el Real Madrid

El Real Madrid cumplió los pronósticos en su visita al campo de La Cruz Villanovense y se impuso por 1-4, un resultado engañoso ... para lo que se vio sobre el césped. El equipo extremeño, colista con solo cuatro puntos, plantó cara al líder invicto.

Pol Durán adelantó a los blancos en el minuto 10 (0-1), y el capitán Carlos Díez amplió la ventaja diez minutos después (0-2). Lejos de rendirse, La Cruz Villanovense se mantuvo firme en defensa, buscando su oportunidad al contragolpe. Tras el descanso, Alfonso en el 48 pareció sentenciar (0-3), pero los locales no bajaron los brazos. En el 68, Diego culminó una rápida contra para recortar distancias y dar esperanza a la grada.

Sin embargo, el Real Madrid cerró el marcador en el 77 con otro tanto de Carlos Díez para cerrar el definitivo 1-4.