Carlos Díez marcó dos goles para el Real Madrid en Villanueva. E. DOMEQUE
DIVISIÓN DE HONOR

La Cruz da la cara ante el Real Madrid

El equipo merengue, que ha ganado todo lo que ha jugado, se impuso en Villanueva de la Serena por 1-4

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Real Madrid cumplió los pronósticos en su visita al campo de La Cruz Villanovense y se impuso por 1-4, un resultado engañoso ... para lo que se vio sobre el césped. El equipo extremeño, colista con solo cuatro puntos, plantó cara al líder invicto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

