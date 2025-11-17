La Cruz da la cara ante el Real Madrid
El equipo merengue, que ha ganado todo lo que ha jugado, se impuso en Villanueva de la Serena por 1-4
Redacción
BADAJOZ.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
El Real Madrid cumplió los pronósticos en su visita al campo de La Cruz Villanovense y se impuso por 1-4, un resultado engañoso ... para lo que se vio sobre el césped. El equipo extremeño, colista con solo cuatro puntos, plantó cara al líder invicto.
Pol Durán adelantó a los blancos en el minuto 10 (0-1), y el capitán Carlos Díez amplió la ventaja diez minutos después (0-2). Lejos de rendirse, La Cruz Villanovense se mantuvo firme en defensa, buscando su oportunidad al contragolpe. Tras el descanso, Alfonso en el 48 pareció sentenciar (0-3), pero los locales no bajaron los brazos. En el 68, Diego culminó una rápida contra para recortar distancias y dar esperanza a la grada.
Sin embargo, el Real Madrid cerró el marcador en el 77 con otro tanto de Carlos Díez para cerrar el definitivo 1-4.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión