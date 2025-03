Cruel final para un corajudo Badajoz

Pena. Rabia. Impotencia. Frustración. No mereció el equipo blanquinegro ese cruel final que le tenía deparada la batalla de Linarejos. Badajoz y Linares se dejaron ... todo el picante para el final, aunque la salsa ya se calentó a los cinco minutos. Aguantó con heroicidad y raza con uno menos desde el minuto 5 para conservar un empate que le habría sacado del descenso, pero en el 83 recibía un duro golpe del que supo sobreponerse para igualar a dos del final. Era un combate por KO. El gol de Borja García se celebraba a lo grande y no era para menos después de todo lo sufrido, pero el Linares asestaba el mazazo definitivo en el descuento. Ni los jugadores ni la afición desplazada se lo podían creer. El Badajoz cayó con las botas puestas.

El Badajoz saltaba a calentar sabiendo que un empate le sacaba del descenso. El fortín de Linarejos no lo pondría fácil, pero los blanquinegros no descartaban nada ante la necesidad de sumar y querían los tres puntos. Pero todo el plan de partido de David Tenorio se le fue al traste a los cinco minutos. El árbitro expulsaba con roja directa a Josete Malagón en una acción sin peligro y desafortunada que tampoco mereció un castigo tan excesivo. En un saque de banda, recibía sin llegar a controlar bien y ante la amenaza de Hugo Díaz que se le echaba encima hizo falta. El colegiado murciano no dudó en sacar la cartulina roja. El central ilicitano era la sorpresa en el once del Badajoz como sustituto del intocable Mariano Gómez y a las primeras de cambio se quedaba fuera del ring. David Tenorio torcía el gesto en la banda, pero no se alteró demasiado y mantuvo la idea inicial, eso sí exigiendo a sus diez combatientes que apretaran aún más los dientes. Había optado el técnico granadino por una defensa de tres centrales con Calderón y Edu Sánchez como laterales de largo recorrido y tras la expulsión prefirió no tocar nada y hacer los reajustes precisos para mantener a Juanmi y Cordero en el eje de la zaga.

Como si nada hubiera cambiado, el Badajoz buscaba con determinación la portería rival y dispuso de tres ocasiones clarísimas en el primer cuarto de hora para estrenar el marcador a su favor. Primero la tuvo Adilson en el 7, pero al pisar el área la envió alta. En el 12, de nuevo el escurridizo extremo luso pudo adelantar a los pacenses pero su disparo con todo a favor se estrelló en el larguero tras recibir un gran centro de David Soto. Y después sería Gorka Santamaría en un mano a mano con Samu Casado que resolvió el portero local con un paradón.

El Badajoz metía el miedo en el cuerpo a un Linares que también sabía que una victoria le colocaba en playoff de ascenso. No se arrugaba el equipo de Tenorio y se mostraba atrevido y valiente presionando muy arriba a pesar de estar con uno menos. El Linares parecía no encontrarse cómodo ante la intensidad que ponían los pacenses. Le costaba salir y cuando lo conseguía ponía en aprietos a la defensa blanquinegra como el remate de Sancris que salió pegado al poste tras recibir un centro de Fermín al segundo palo. Después probaría Javi Duarte en un tímido cabezazo que atrapaba sin problemas Miguel Narváez.

Sacudido del susto, el Badajoz retomó la iniciativa con rápidas transiciones para llegar al área contraria. Alfaro se erigía en el gran maestro de ceremonias. Movía al equipo a su antojo y encontraba espacios. Mancuso no calculó bien su remate en plancha libre de marca en un saque de esquina. Calderón también probó de falta directa que se marchaba rozando el larguero. Antes del intermedio, el Badajoz reclamó un penalti. Adilson se revolvía dentro del área sobre su marcador y caía al suelo sin que el colegiado entendiera que hubiera pasado nada. Cordero la buscó en un remate tras otro saque de esquina.

Pero el Linares no había dicho la última palabra, aunque Miguel Narváez respondía con un paradón al tremendo zurdazo de Fermín.

La segunda mitad empezaría con susto en un balonazo de Cordero que golpeaba sobre Hugo Díaz y que caía desplomado en el césped. Rápidamente intervinieron las asistencias médicas levantándose el delantero del Linares por su propio pie.

El Badajoz siguió a lo suyo. El Linares trataba de adelantar líneas, pero no encontraba la manera de sortear las líneas blanquinegras. El equipo pacense esperaba a su rival atrás. Ya no se permitía tantas alegrías en ataque y eso lo aprovecharon los locales para pisar más el campo contrario y hacerse con el control del juego. Los de David Tenorio estaban pasando sus peores momentos ante un Linares más decidido a lanzarse al ataque. Hugo Díaz desataba las hostilidades con un remate muy forzado en el área pequeña. El Badajoz sufría, pero aguantaba bien las embestidas azulinas.

Tenorio refrescaba a su equipo con la entrada de Raúl Palma y José Mas en lugar de los exprimidos Mancuso y Calderón.

En este escenario arrancaba el festival de paradones de Miguel Narváez. El Linares colgaba balones al área en busca de ese golpe de efecto que derribara el muro pacense. Tenorio volvía a mover su banquillo, pero sin variar su dibujo. Ferrón por Gorka y Zelu por David Soto. Pieza por pieza. Se trataba de poner oxígeno sobre el césped para contener las acometidas de un Linares volcado. A diez del final lo haría con Borja García por Juanmi García.

El equipo blanquinegro estaba cumpliendo con creces su defensa numantina por un punto de oro, pero a estas alturas de partido estar con uno menos ya se empezaba a notar en las piernas de los jugadores. El Badajoz comenzaba a jugar otro partido con el reloj como aliado. Tal y como se habían puesto las cosas el empate sabía a gloria y le sacaba del descenso. Al Linares, en cambio, la presión de verse dentro del playoff le podía en un partido que se le puso muy a favor a los cinco minutos. El Badajoz ya no ocultaba sus intenciones, atrincherado atrás y soportando el acoso incesante de los azulinos.

Y al final el cántaro se rompió en la jugada y el momento menos esperado. Otro balón colgado del Linares fue cabeceado por Fermín libre de marca a la red ante el intento de Miguel Narváez de despejar con la manopla.

Al Badajoz le entraron las prisas. Lejos de desmoronarse y venirse abajo por el mazazo después de un partido impecable, el cuadro blanquinegro salió enrabietado hacia arriba. Y apareció la cabeza de Borja García para poner de nuevo las tablas en un soberbio testarazo al saque de un córner de Zelu. Los blanquinegros lo celebraron como si de una victoria se tratase. Había hecho lo más difícil. Tenía la salvación a su alcance. Pero todavía quedaba el descuento y se tornó en tragedia. A la desesperada el Linares colgaba otro balón al área y Lolo González de palomero recibía solo para fusilar a Miguel Narváez y acabar con las ilusiones blanquinegras.