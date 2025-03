O Coria o Azuaga al bombo nacional

Una travesía de 272 días, casi 9 meses, para Coria o Azuaga. A los primeros, subcampeones en la liga regular, les sirve el empate en ... el encuentro de vuelta que se disputa este sábado en su terreno (La Isla, 20.00 horas) para seguir con el viaje y alargarlo 2 semanas más. A los segundos, que acabaron terceros, solo les vale ganar para no acabar su recorrido esta temporada. Es el último partido entre extremeños del playoff de ascenso a Segunda RFEF tras el empate sin goles el domingo pasado en terreno azuagueño en la ida. «Ese 0-0 nos dejó una sensación positiva porque fue un partido muy duro ante un gran rival, jugar en Azuaga no es fácil. Quisimos ganar, pero una vez visto el desarrollo, el empate lo dimos por bueno», señala el preparador por entonces visitante, Miguel Ángel Ávila. Por su parte, el técnico rojiblanco José Miguel Ramos asegura que a ellos también les dejó «sensaciones buenas, porque hicimos un buen partido, además creando ocasiones a un equipo que es muy difícil hacérselas. Merecimos algo más, pero ahora tenemos otra oportunidad».

Tras ese empate inicial, podría disputarse una prórroga en caso de mantenerse la igualada en el cómputo global de los dos enfrentamientos, pero no se lanzarían penaltis, sino que pasaría el conjunto cauriense por mejor clasificación. El vencedor obtendrá el billete para disputar el cambio de categoría en la eliminatoria definitiva con un rival de otra comunidad. Para llegar ahí, al Coria, por lo tanto, no le obliga a vencer en principio. Con permanecer invicto como hasta ahora en La Isla le es suficiente, aunque «no pensamos en el empate porque eso significaría jugar 120 minutos y nosotros queremos ganar en 90. En nuestro campo hemos demostrado ser muy fuertes y esperamos continuar así», recuerda Ávila. «Nuestras cuentas están claras, tenemos que ganar y lo podemos hacer, como ya lo hicimos hace unos años para el primer playoff que jugó el club. Somos equipos muy parecidos, aunque es cierto que el Coria aprieta mucho en su campo, por eso no ha perdido todavía, pero alguna vez tendrá que ser la primera», manifiesta esperanzado Ramos. La gesta a que se refiere el míster de los azuagueños ocurrió en 2017, en la última jornada, cuando Neftalí marcó en La Isla el tanto que les aseguró la promoción como cuarto. Luego han llegado 4 enfrentamientos, con esta campaña, con solo victorias celestes en su estadio.

Los dos conjuntos llegan a esta final pletóricos. Ramos insiste en que «estamos mentalizados para ganar porque sabemos que, si no, se pierde la posibilidad del ascenso y esa es la mejor motivación. Será difícil, pero no hay nada imposible». En esa misma línea está Ávila para referirse a su equipo, ya que «está con mucha confianza, trabajando como cualquier semana y siendo consciente de que, si está a su nivel, es muy competitivo».

Ambos entrenadores esperan que sea un buen espectáculo tanto dentro como fuera del rectángulo de juego. «Creo que será igualado, cuidadosos ambos de que no se rompa pronto. Puede ser parecido al jugado en Azuaga. Intentaremos ponérselo lo más difícil posible y que el partido esté a la altura de los dos equipos», opina Ramos, al tiempo que Ávila recalca que «tenemos que salir a ganar desde el primer minuto, la premisa clara es no especular».

El encargado de pitar este duelo será Sabido Serrano, colegiado de 29 años de Arroyo de San Serván. Su regularidad, en cuanto a datos estadísticos, es absoluta ya que ha dirigido 12 partidos, de los cuales 4 los ganó el equipo local, otros 4 el visitante y 4 más terminaron en tablas. Al Coria le ha arbitrado dos veces, ambas fuera de casa, con el Arroyo (0-1) y el Moralo (0-0); mientras que al Azuaga le ha pitado una sola vez, también fuera, frente al Valverdeño (0-2)..

Esta final regional, a cara o cruz, la televisará en directo Canal Extremadura. La travesía continuará para uno y concluirá para otro.