El Santa Amalia ya sueña en amarillo

El Toledo eliminando al Madrid de Vicente del Bosque en 2001 o el Gramanet haciendo lo propio tres años después con el Barcelona de Rijkaard, ... el conocido 'Alcorconazo' del Madrid o el más reciente batacazo blanco contra el Alcoyano. Son solamente algunos ejemplos de que la Copa del Rey es la copa de la ilusión, pero también de las sorpresas.

El palmarés de la competición dice que siempre la gana un grande, pero la historia también deja claro que también siempre hay algún grande que se lleva un varapalo. Un pequeño porcentaje al que se aferra el Santa Amalia para su histórica cita de mañana contra el Villarreal (Francisco de la Hera, 21.00 horas).

«Los que tienen la necesidad de ganar son ellos, son el equipo favorito y de Primera División», advierte Manu Agudo, entrenador del Santa Amalia, «nosotros al no tener nada que perder y mucho que ganar quizás somos un poco más peligrosos». El cartel de favorito es para un Villarreal en horas bajas tras la despedida de Unai Emery y la dubitativa llegada de Quique Setién al banquillo.

Por esto, y aunque se espera algún canterano en la convocatoria, la situación que atraviesa el técnico, muy cuestionado pese a llevar únicamente cinco partidos en el submarino amarillo, no invita a especular en un partido trampa del que teme salir retratado. «Queremos afrontar el partido con toda la seriedad y rigor absoluto porque no quiero salir luego en la fotografía por una hipotética eliminación», aseveraba Setién a preguntas de los periodistas.

Ampliar El entrenador, Manu Agudo, y el capitán, Rober Rico, posando esta mañana con la bufanda del Santa Amalia. E. D.

Sin Pau Torres, Yéremy Pino, ni tampoco Jackson ni Rulli, pero con todo lo demás se prevé el viaje del Villarreal hacia Extremadura para medirse al Santa Amalia. Pau Torres y Yéremy Pino serán mundialistas con la selección española en Qatar, mientras que Jackson lo será con Senegal. Después se conocía también la convocatoria de Gero Rulli y Juan Foyth con el combinado argentino. Sin embargo, el defensa sí aparece en la convocatoria, mientras que los otros cuatro han sido liberados por Quique Setién para este partido. «Tenemos dos mundialistas con España a los que ya he dado la bendición, les hemos felicitado y a ver si nos hacen Campeones del Mundo», explicaba el técnico cántabro en la rueda de prensa previa a este duelo copero. «También Jackson, una convocatoria más inesperada, pero es una satisfacción para el club y para el propio jugador», añadía antes de confirmar que ninguno de los mundialistas entrará en la convocatoria, «no es que no sean necesarios, pero puede existir un riesgo y podemos evitarlo».

Cuatro jugadores del filial

Pese a ello, se espera un once inicial casi de gala por parte de Quique Setién para medirse al conjunto de Manu Agudo. Entre las grandes ausencias en la convocatoria, además de los citados internacionales, están únicamente Raúl Albiol y el lesionado Lo Celso; y solamente aparecen del filial Diego Collado, Íker Álvarez, MBacke y Jorgensen en una lista de 21 jugadores.

El análisis del rival ha sido algo más difícil para un Setién que, finalmente, ha encontrado alguna imagen para estudiar el juego del conjunto pacense. «Lo estamos analizando un poco», ha dicho, «el fútbol a veces nos sorprende y este podría ser un caso; están advertidos los jugadores y estoy advertido yo de que hay que competir; es a partir de que acabe el partido cuando estamos de vacaciones».

Palabras que dejan claro que el de Santander no se fía de esta eliminatoria y eso se verá reflejado en el once. «Viajan varios jugadores del filial y es verdad que, en circunstancias normales, tendrían más oportunidad de jugar; el problema es el desconocimiento que tengo de ellos y la necesidad que tengo de que los jugadores con los que voy a contar todavía tienen que trabajar en la idea que estamos proponiendo y en la mejora que necesitamos».

Por otra parte, ha recalcado en estas horas previas a su equipo la importancia del partido contra un rival «que podemos pensar que es un equipo inferior y de menos categoría, pero necesitamos hacer bien las cosas, no me gustaría tener que cambiar a ningún jugador en los primeros 10 minutos». Todo antes de sentenciar que afrontan el encuentro «como si fuera el último de la temporada».

Una presión que juega a favor del Santa Amalia que lo afronta no como si fuera el último, sino como el más importante de su historia. «Teníamos más presión en el partido contra el Universitario, que era el que nos daba el premio del pase», afirmaba en la previa Rober Rico, uno de los capitanes del equipo amaliense.

Tranquilidad en el Santa Amalia

Aparentemente, el vestuario de Manu Agudo respira tranquilidad de cara a las horas previa que pasarán entrenando y repasando detalles, «pero sobre todo compartiendo experiencias y arropándonos, lo que hemos hecho siempre, con mucha humildad, mucho respeto y con mucha unión que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí».

Sin duda, Agudo ha tenido acceso a una mayor cantidad de material para analizar al Villareal, pero el partido, asegura, se ha preparado como uno más. «Es muy parecido a lo que hacemos toda la semana, lo único que a nivel de nombres es un poco diferente; con todos los respetos, no es lo mismo cubrir y hacer una marca a Parejo que a cualquiera de los jugadores que estamos acostumbrados», dice el técnico pacense.

En esta semana han logrado ver los puntos fuertes y débiles del cuadro castellonense, «les hemos estudiado y vamos a salir a jugarles de tú a tú, a presionarles y a ser valientes; creo que la afición eso también lo va a valorar y todo el que vaya al Francisco a la Hera se va a sentir orgulloso de mis jugadores».

Al final, serán once contra once y aquí también habrá lugar para las sorpresas. En el Santa Amalia, jugarán de inicio «Rubén y diez más», dice un Manu Agudo al que esta semana se le han pasado varios onces por la cabeza, «pero ya creo que lo tengo claro, lo tengo para para imprimir toda la táctica y pegarlo en el vestuario». Sin embargo, ha supuesto algún que otro dolor de cabeza, «me entristece que haya jugadores que no van a poder salir y disfrutar, pero lo que sí tengo claro es que voy a agotar todos los cambios y voy a intentar ser lo más justo posible dentro de esta injusticia que es ser entrenador».

No estarán en ese once Tabu ni Cano, ambos lesionados, pero el resto de la plantilla estará disponible para este duelo histórico en el que jugadores como Rober Rico sueñan con hacer historia, más si cabe: «Es un orgullo defender los colores del Santa Amalia en un día tan importante y vamos dispuestos a dar la sorpresa». No obstante, aquel Villarreal de Champions del año 2008 ya claudicó ante el humilde Poli Ejido de Segunda B. Otro buen ejemplo de la copa de las sorpresas.