Quique Setién: «No quiero salir luego en la fotografía por una hipotética eliminación»

Sin los españoles Pau Torres, Yéremy Pino, ni tampoco Jackson, Rulli ni Foyth, pero con todo lo demás se prevé el viaje del Villarreal hacia ... Extremadura para medirse mañana al Santa Amalia en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.

Pau Torres y Yéremy Pino serán mundialistas con la selección española en Qatar, mientras que Jackson lo será con Senegal. También esta mañana se conocía la convocatoria de Gero Rulli y Juan Foyth con el combinado argentino. Los cinco han sido liberados por Quique Setién para el partido de Copa del Rey.

«Tenemos dos mundialistas con España a los que ya he dado la bendición, les hemos felicitado y a ver si nos hacen Campeones del Mundo», ha explicado esta mañana el técnico cántabro en la rueda de prensa previa a este duelo copero. «También Jackson, una convocatoria más inesperada, pero es una satisfacción para el club y para el propio jugador», añadía antes de confirmar que ninguno de los tres entrará en la convocatoria, «no es que no sean necesarios, pero puede existir un riesgo y podemos evitarlo».

Pese a ello, se espera un once inicial casi de gala por parte de Quique Setién para medirse al conjunto de Manu Agudo. Y es que, aunque se espera algún canterano en la convocatoria, la situación que atraviesa el técnico, muy cuestionado pese a llevar únicamente cinco partidos en el submarino amarillo, no invita a especular en un partido trampa del que no quiere salir retratado. «Queremos afrontar el partido con toda la seriedad y rigor absoluto porque no quiero salir luego en la fotografía por una hipotética eliminación», ha aseverado a preguntas de los periodistas.

El análisis del rival ha sido algo más difícil para un Setién que, finalmente, ha encontrado alguna imagen para analizar el juego del conjunto pacense. «Lo estamos analizando un poco», ha dicho, «el fútbol a veces nos sorprende y este podría ser un caso; están advertidos los jugadores y estoy advertido yo de que hay que competir; es a partir de que acabe el partido cuando estamos de vacaciones».

Palabras que dejan claro que el de Santander no se fía de esta eliminatoria y eso se verá reflejado en el once. «Van a viajar varios jugadores del filial y es verdad que, en circunstancias normales, tendrían más oportunidad de jugar algunos de los chavales», ha dicho sobre una convocatoria que todavía no se ha dado a conocer, «el problema es el desconocimiento que tengo de ellos y la necesidad que tengo de que los jugadores con los que voy a contar todavía tienen que trabajar en la idea que estamos proponiendo y en la mejora que necesitamos».

En líneas generales, ha explicado, les ha pedido a sus jugadores «ser tremendamente rigurosos» en un partido «que nos ayude a seguir creciendo, no ya por el resultado, sino por las necesidades que tenemos de ir implementando cosas que aún no tenemos claras». Por otra parte, ha recalcado en estas horas previas a su equipo la importancia del partido contra un rival «que podemos pensar que es un equipo inferior y de menor categoría, pero necesitamos hacer bien las cosas, no me gustaría tener que cambiar a ningún jugador en los primeros 10 minutos».

Todo antes de sentenciar que afrontarán el encuentro «como si fuera el último de la temporada».