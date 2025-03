San Mamés decide al finalista más exigido, entre Athletic y Atlético

Amador Gómez Madrid Miércoles, 28 de febrero 2024, 18:03 Comenta Compartir

San Mamés, que no ve perder al Athletic desde hace medio año, cuando cayó en agosto ante el Real Madrid (0-2) en Liga, decidirá este jueves al finalista de Copa más exigido, en una eliminatoria en la que los leones son favoritos frente al Atlético. Tras el 0-1 de la ida, la caldera en la que se convertirá La Catedral y la enorme diferencia de rendimiento entre ambos equipos dentro y fuera de casa, el billete a la final del 6 de abril en La Cartuja está a priori más cercano para el Athletic.

Además, el Atlético no podrá contar por lesión con uno de sus jugadores más determinantes, Antoine Griezmann, aunque la presión y la ansiedad por llegar a la final es para el Athletic, que no conquista la Copa desde hace 40 años, mientras que los colchoneros tienen en esta competición la vía más factible para ganar un título este temporada. La final de Copa es ahora una obligación mayor para el Athletic, obsesionado con volver a ser campeón y sacar la gabarra, pero el Atlético también está ilusionado por volver al duelo decisivo de este torneo 11 años después y devolver al rival, en el fortín bilbaíno, el golpe recibido hace tres semanas en el Metropolitano. «Mañana habrá muchas emociones en el partido, y eso habrá que saber controlarlo también», advirtió este miércoles Ernesto Valverde. «Se trata de tener oficio para manejar las situaciones que se vayan dando en el partido», reclamó el técnico del Athletic.

«Lo inesperado a veces termina sucediendo», recordó Diego Pablo Simeone, cuando el imprevisible Atlético es capaz de lo mejor cuanto peor se le presenta el escenario y las apuestas son favorables a un Athletic que ha sido finalista en dos de las últimas cuatro ediciones de Copa y atisba por fin tan ansiado título con el Mallorca en el horizonte. «El rival tiene toda la gente a favor y una ventaja importante, con una afición que acompaña muy bien a su equipo y futbolistas que juegan muy bien», destaca el técnico argentino, que augura «un partido intenso, con una gran agresividad en el inicio por parte de ellos, como suelen hacer cuando juegan en casa». Ya lo sufrió el Atlético en San Mamés en la Liga hace dos meses y medio (2-0), cuando el empuje del Athletic y los hermanos Williams desarbolaron a los de Simeone.

Igual que el Athletic rompió en la ida de semifinales la racha de más de un año que llevaba el Atlético sin perder ante su afición, el equipo madrileño aspira ahora a asaltar San Mamés y ser el primer equipo que triunfa allí seis meses después. Desde su última derrota en casa, el Athletic ha jugado en La Catedral 14 partidos, con 12 victorias y dos empates. El Atlético, en cambio, desde su último triunfo a domicilio, el 22 de enero en Granada (0-1), ha jugado fuera cuatro encuentros, con dos derrotas por la mínima (1-0 ante el Sevilla y el Inter) y dos empates, en el Bernabéu y en Almería.

Está el Atlético a un gol de forzar una prórroga, siempre que no encaje ninguno, lo que tampoco ha sido capaz de conseguir a domicilio, salvo en el mencionado duelo de Los Cármenes, desde que lo lograra en Balaídos hace ya cuatro meses. Y el Athletic siempre ha marcado en La Catedral, y casi siempre un mínimo de dos goles, desde la derrota sufrida ante el Madrid. Antecedentes a priori demoledores que no invitan al optimismo en el Atlético y, menos, cuando en San Mamés, como admite Simeone, «habrá un ambiente importante». «Si el Bilbao piensa en salir a presionar alto y fuerte y juegan con los velocistas que tienen, no saldrá el plan nuestro de la presión», avisa el entrenador del Atlético.

Alineaciones probables:

Athletic: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue, Prados, Galarreta, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Atlético: Oblak, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Barrios, Correa y Morata.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio y horario: La 1 y Movistar+.