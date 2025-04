Una noche con más lógica que justicia

Se impuso la lógica, pero no la justicia, que en el fútbol no siempre existe. El Villanovense fue mejor, pocos lo pueden discutir, contra un ... Betis que privó este miércoles a los serones de hacer historia con dos goles sobre la bocina. La Copa del Rey volvió a llenar de ilusión Villanueva de la Serena y el plan de José González 'Gus' funcionó casi a la perfección.

«Los chicos lo han hecho a la perfección hasta que nos ha durado la gasolina», se lamentaba José González 'Gus', técnico del Villanovense, tras acariciar la gloria hasta el minuto 88. «Teníamos claro que si queríamos competir ante un equipo de este potencial había que confiar en el plan de partido a muerte», decía pese a perder. «Me duele mucho por la gente que ha preparado un estadio en 15 días, por el esfuerzo de los jugadores, pero el fútbol es así; me siento orgulloso de pertenecer a este club». Así, expresaba, el plan había salido bastante bien, «la pena son los dos minutos de los que nos vamos a acordar toda la vida».

No mentía Gus y prueba de ello es que el propio Manuel Pellegrini, técnico del Betis, se marchó con un sabor agridulce de Villanueva. «No sé si estoy más contento por haber clasificado que triste porque no hayan pasado ellos», confesaba un honesto Pellegrini que reconoció la superioridad de los serones en buena parte del partido, «no tuvimos claridad para doblegar su buena defensa». Además, el técnico chileno felicitó al Villanovense por no hacer faltas o perder tiempo, «se dedicaron a jugar al fútbol».

Pero no solo en sala de prensa dejó muestras de sinceridad, antes lo había hecho sobre el campo felicitando a un ensangrentado Javi Sánchez, que portaba el brazalete de capitán: «Le felicité porque creo que si hubiera pasado el Villanovense, habría sido absolutamente justo también, hicieron todos los méritos para ello». Unas palabras que corroboraba a HOY el propio Javi Sánchez: «Me dio la enhorabuena por el partido que hicimos y me dijo que merecíamos pasar nosotros; Pellegrini es un señor y, además, sabe lo que se vio en el campo».

Ampliar Saludo inicial entre José González 'Gus' y Manuel Pellegrini E. D.

El central de Entrerríos reconocía el varapalo y, aunque no consuela, se confiesa orgulloso por haber puesto contra las cuerdas al Betis. «Merecimos pasar, pero te enorgullece que te reconozcan el trabajo y el esfuerzo que hicimos», dice sobre un duelo en el que el plan de Gus era claro: estar ordenados y muy cerca de los jugadores béticos, no dejarles ni tiempo ni espacio para desequilibrar el partido.

La recompensa al trabajo llegó con el gol de Isra Cano que hizo retumbar todas las calles villanovenses. Tras la celebración, mientras volvía a su posición, Javi Sánchez echaba la vista al cielo. «En ese momento pensaba sobre todo en mi familia y las personas que están con nosotros cuando las cosas no vienen bien dadas», cuenta sobre ese 1-0 que le hizo creer aún más, «la verdad es que creía que íbamos a pasar».

Cree que el Betis prácticamente no tuvo ocasiones claras hasta el gol, «el plan de partido se llevó a rajatabla, fue perfecto hasta el minuto 88», valora Javi Sánchez que cree que finalmente fue el físico el que decantó la balanza, «las fuerzas nos flaquearon un poco tras el empate».

Sobre el empate de Abde recuerda que fue una jugada rápida y reconoce la calidad del pase de Marc Roca, «pero creo que también estábamos ya más tocados que ellos físicamente y no llegamos bien a las ayudas». También coincide con Gus en que faltó algo de picardía en los últimos minutos, «pero nos veíamos ya con ello en la mano y no se pensaba ni en perder el tiempo».

«La lógica era que ellos nos ganaran, pero lo que se vio en el campo es que el fútbol fue cruel con el Villanovense» Javi Sánchez Jugador del Villanovense

Pero el recuerdo del partido no es del todo amargo y deja espacio para alguna sonrisa. «Sus goles comparados con el nuestro... No hay color», comenta entre risas entendiendo que tanto Abde como Borja Iglesias tuvieron algo de fortuna en dos acciones que no ensombrecen un 6 de diciembre histórico para un Javi Sánchez que, al igual que Pajuelo, ya vivió noches de gloria contra Barcelona y Sevilla. «Creo que es la eliminatoria de Copa que más he disfrutado de todas las que he jugado», un sentimiento que también compartió tras el partido con sus compañeros.

Y eso que tenía la papeleta de defender al que considera uno de los mejores delanteros españoles, Borja Iglesias. «Tuvimos una pelea sana y la verdad es que es un chico encantador; ya parecía buena gente en la tele y la verdad que es una pasada como persona», dice sobre el delantero gallego con el que mantuvo varias charlas en el área, «no suelo hablar mucho con los rivales, pero creo que es el delantero con el que más he hablado en mi vida».

«No sé si estoy más contento por habernos clasificado que triste porque no hayan pasado ellos» Manuel Pellegrini Técnico del Betis

«El plan salió bastante bien, la pena son los dos minutos de los que nos vamos a acordar toda la vida» Gus Técnico del Villanovense

Un Borja Iglesias que con su gol dio la puntilla a los serones para imponer la lógica, «que era que ellos nos ganaran cómodamente o sin pasar apuros, pero lo que se vio en el campo es que el fútbol fue cruel con el Villanovense».

Pero Javi Sánchez, con muchas batallas ya a sus espaldas, sabe que el fútbol unas veces te quita y otras te da. Les ha tocado lo primero, pero firma que el fútbol les debe una y que llegue en la liga, «porque creo que nos merecemos mucho más de lo que tenemos, hay potencial para luchar por algo bonito y por qué no meternos en esos playoff que nos darían el derecho de jugar el año que viene otra vez la Copa del Rey». Y es que Villanueva ya sueña con otra noche de copa.