El Valencia sufre ante un buen Cádiz pero avanza a semifinales

Por historia, por jugar en casa, por la mayor calidad de su plantilla y porque la Copa es la forma más corta de llegar a Europa, el Valencia no debería fallar este miércoles ante el Cádiz y plantarse en las semifinales del torneo del KO. Todo lo que no sea vencer agravará la crisis en el equipo de José Bordalás, con tres derrotas y solo un empate en sus últimos cuatro partidos ligueros y cierta marejadilla por lo ocurrido en el mercado invernal. Anda molesto el entrenador alicantino porque el club ha permitido que el Atlético se refuerce con Daniel Wass, titular indiscutible en el Valencia, y a cambio no haya llegado a la plantilla el mediocentro defensivo que reclamó. Sí han aterrizado el central suizo Eray Cömert, el centrocampista Ilaix Moriba y el extremo Bryan Gil, cuyo fichaje es el que más agrada a Bordalás.

Los centrales Gabriel Paulista y Omar Alderete son baja por lesión en los locales, lo que obligará seguramente a retrasar la posición de Hugo Guillamón. Tampoco está listo el portero Jasper Cillessen, aunque Bordalás ya le había brindado la titularidad en la Copa a Jaume Doménech. Hay cierta expectación por ver si Maxi Gómez, señalado por su alarmante estado de forma, se recupera para la causa, si su entrenador mantiene su apuesta copera por Marcos Andrés o si es Gonçalo Guedes el que ejerce de nueve mentiroso.

Más preocupados por intentar evitar el descenso que por seguir su aventura copera están los gaditanos, que han crecido desde la llegada de Sergio González o al menos son más compactos que en los últimos meses con Álvaro Cervera en el banquillo. Como ya ocurrió en la anterior ronda, superada por el equipo amarillo ante el Sporting en los penaltis, la Copa sirve como banco de pruebas para un Cádiz que, curiosamente, no ha disputado ningún encuentro de este torneo en su feudo del Nuevo Mirandilla.

El preparador de L'Hospitalet no podrá contar con varios jugadores concentrados con sus selecciones nacinales, como el lateral paraguayo Arzamendia, el pivote chileno Tomás Alarcón o el delantero hondureño Choco Lozano, y tampoco con el central Fali, lesionado desde hace semanas. Se estrenan en una convocatoria el defensa Luis Hernández, el extremo marroquí Oussama Idrissi y el delantero gallego Lucas Pérez, los tres recién llegados.

Tras un duelo muy tenso que fue claramente de menos a más, el Valencia se dio la mayor alegría de la temporada y se clasificó por 35ª ocasión a una semifinal de la Copa del Rey. Victoria sellada por Hugo Duro y muy celebrada en Mestalla, que no acogía un duelo de este calado desde 2019, cuando el equipo que entonces dirigía Marcelino García Toral acabó coronándose campeón en el año del centenario valencianista. Ahora, la Copa vuelve a ser el camino más corto de los valencianos para conseguir un título y disfrutar el curso próximo de los viajes por Europa.

Pese a la limitación de aforo al 75%, gran ambiente por lo mucho que estaba en juego, porque el parón sin fútbol local se les ha hecho interminable a los hinchas y por la ilusión de ver las caras nuevas del mercado invernal. También, debido a la rivalidad que existe entre estos dos equipos desde la bronca de hace menos de un año entre Cala y Diakhaby en el Carranza, con acusaciones al defensa andaluz por supuestos insultos racistas. Siguió la trifulca anoche porque el zaguero cadista fue objeto de un penalti que supuso el empate provisional y cerca del final acabó expulsado por doble amarilla tras una entrada a destiempo a Maxi Gómez. Una roja que aprovechó el defensa valencianista para recriminarle algo y echarle más gasolina al fuego.

Valencia Doménech, Thierry (Ilaix, min. 68), Cömert (Maxi Gómez, min. 68), Diakhaby, Gayà (Lato, min. 88), Soler, Hugo Guillamón, Bryan Gil, Foulquier, Guedes (Helder Costa, min. 88) y Hugo Duro (Marcos André, min. 90+4). 2 - 1 Cádiz David Gil, Raúl Parra, Cala, Luis Hernández, Espino, Alejo (Salvi, min. 46), Jonsson, Alcaraz (Álex Fernández, min. 63), Idrissi (Negredo, min. 63), Andone (Lucas Pérez, min. 23) y Sobrino (Iza Carcelén, min. 77). Gol: 1-0: min. 24, Guedes. 1-1: min. 54, Lucas Pérez, de penalti. 2-1: min. 79, Hugo Duro.

Árbitro: Alberola Rojas (Castellano-manchego): Expulsó por doble amarilla a Cala (min. 85). Mostró amarilla a Gayà, Alejo, Cömert, Alcaraz, Sobrino, Maxi y Raúl Parra.

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa del Rey, disputado en Mestalla.

De inicio, Bordalás no se lo pensó e hizo debutar al central suizo Cömert y al extremo gaditano Bryan Gil. Enfrente, Sergio González dirigía su cuarto encuentro al frente del Cádiz -el primero saldado con derrota-, con el zaguero Luis Hernández y el extremo Idrissi de titulares tras incorporarse desde el Maccabi y el Sevilla, respectivamente. Como ocurre en este tipo de partidos del todo o nada, más precaución que juego fluido en el primer acto. Controlaban los amarillos bastante bien la situación, pero la noche se les complicó en una acción aislada que protestaron. Balón largo, Hugo Duro sale airoso de la pugna con Cala, demasiado blandito para ser el central que salta con el delantero, y Guedes define con precisión. Instantes antes, la lesión de Andone propició el estreno de Lucas Pérez con los gaditanos.

Tras la reanudación, polémica y crecimiento del Cádiz ante un rival nervioso. Cömert cometió su primer fallo calamitoso en el Valencia al agarrar y estirar la camiseta de Cala en una acción que pasó desapercibida para el árbitro, pero no para el VAR. Penalti y primer gol de Lucas Pérez de amarillo. Casi lo paró Doménech, especialista en sacar de quicio los delanteros rivales. Más tensión, dudas del Valencia y dos ocasiones seguidas del Cádiz. No acertó con la portería Sobrino en un tiro lejanísimo, con Doménech muy adelantado, y tras un córner, Cala remata al poste.

Algo tenía que hacer Bordalás para cambiar el rumbo. Introdujo a Maxi Gómez y al debutante Ilaix y los cambios le vinieron muy bien, sobre todo porque Guedes se retrasó e hizo crecer a todo el equipo. Gayà fue al fin ese puñal ofensivo que enciende Mestalla. Y en una acción de estrategia, resolvió Hugo Duro. Quedaba aún la expulsión de Cala y su nuevo roce con Diakmhaby. Muy irregular en la Liga, el Valencia ya espera en la penúltima ronda copera. Un enemigo peligroso.