El Gévora de todos, preparado para su gran día

«Ellos van en avión y nosotros en bicicleta, pero los aviones también se estropean». Era la analogía que Martín Fernández usaba en la víspera del Gévora-Betis de este jueves (21.00) correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. «Las posibilidades son de una entre un millón, pero ahí están, es como cuando juegas a la lotería, algunas veces toca». El técnico del conjunto pedáneo es consciente de que la lógica es tozuda entre dos equipos de realidades antagónicas, pero confía en las cualidades de un grupo sin complejos y dispuesto a poner las cosas difíciles en el momento culmen de sus más de 60 años de historia. «Estamos muy preparados y somos muy buen equipo, ganarle al Betis sería un milagro pero sí vamos a dar buena imagen, los que vayan van a estar orgullosos de nosotros».

Más allá de lo evidente, la dificultad para el preparador extremeño reside en cambiar el chip y asumir un rol al que no están acostumbrados sus chicos sobre el verde. «No somos un equipo que defendamos mucho tiempo, pero la pelota la van a tener ellos, tenemos que estar juntos, entender las diversas situaciones en las que hacen mil cosas bien e intentar controlarlas». Reconoce que eso supone modificar todo el plan cotidiano de la semana para que un plantel de fútbol alegre y vistoso sin bagaje en las trincheras interiorice nuevas dinámicas.

Pero la consigna de Martín Fernández estos días ha sido clara: «Les he dicho que no vamos a tener más oportunidades de jugar ante tanta gente, hay que disfrutarlo al máximo pero siendo nosotros, el objetivo es dar la mejor imagen posible». Inevitablemente echaba la vista atrás e ironizaba sobre el anterior precedente de los verdiblancos en la región, «analizando el duelo ante el Hernán Cortés, que iban 0-10 al descanso, da hasta miedo ir a jugar».

Sin la presión de las expectativas, pero el entrenador del equipo pedáneo no pasa por alto la responsabilidad que adquiere el Gévora con este duelo. «Nos ha tocado representar al fútbol amateur, que es el más puro. Debemos ser un digno representante y demostrar que en nuestra categoría hay nivel aunque los jugadores no puedan dedicarle todo el tiempo necesario por sus trabajos». Un dependiente del Decathlon, otro del Aldi, un peluquero, un trabajador en una fábrica en La Albuera... La conciliación no es sencilla, pero Martín Fernández saca pecho por un grupo que hace malabares por aportar su granito de arena. «La asistencia a los entrenamientos es una barbaridad, porque siempre estamos entre 18 y 22, hay un compromiso brutal». Cuenta con suficientes efectivos, 24, lo cual le ha permitido gestionar esfuerzos en el último choque liguero, dejando a piezas claves fuera de la lista y otros en el banquillo. No podrán ser de la partida los sancionados Cristo, Adri González y Momi.

CD Gévora: Fran Fernández, Jorge, Isma Perera, Píriz, Álvaro Perera, Juanma, Samu, Adolfo, Adri Maya, Leo y Cano. - Betis: Fran Vieites, Sabaly, Natan, Llorente, Perraud, Altimira, Guirao, Iker Losada, Juanmi, Assane Diao y Bakambu. Árbitro: José María Sánchez Martínez (comité murciano).

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 21.00.

TV: Movistar+

En los andaluces, habrá ausencias sensibles, como las de los lesionados Isco, William Carvalho, Lo Celso, Aitor Ruibal o Bellerín, pero el resto viaja en una expedición en la que resalta la presencia del senegalés afincado en Badajoz Assane Diao. Vitor Roque, Fornals, el recién renovado Abde, Chimy Ávila, Llorente... componen un plantel más que de garantías en el que se sabe que el tercer meta, Fran Vieites, será titular. Así lo confirmó Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, que alertó sobre el posible exceso de confianza por la entidad del rival: «Tenemos que jugar sabiendo que en primera ronda son equipos de divisiones menores, pero hay que hacerlo con la seriedad necesaria para poder primero ganar y que sea un partido de exigencia de rendimientos individuales».

En una eliminatoria marcada por el éxodo tras no llegar a un acuerdo con la propiedad del Badajoz para usar las instalaciones del Nuevo Vivero, se espera que más de una docena de autobuses fletados por diversas empresas locales trasladen a la bulliciosa y enérgica afición verdinegra; otros viajarán hacia el Francisco de la Hera de Almendralejo en sus coches particulares.

Las puertas se abrirán a las 19.00 y se aconseja llegar con antelación para evitar aglomeraciones. Se espera una gran entrada en el feudo azulgrana, ya que apenas unas horas después de que se iniciara la venta de localidades ya se habían retirado más de 4.000. Las taquillas estarán abiertas este jueves de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas en la zona de preferencia.

