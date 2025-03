«¿Ganar al Villarreal o el ascenso? Las dos, no hay por qué elegir»

Si la ilusión se midiera en autobuses, la del Club Deportivo Santa Amalia está empezando a ser desbordante. A falta de tres días para el ... partido más importante de su historia, el equipo pacense ya cuenta con catorce autobuses completos de aficionados que les acompañarán en el encuentro de Copa del Rey contra el Villarreal.

Un duelo que no se podrá jugar en el campo municipal amaliense, al no cumplir los requisitos de la RFEF, pero que convertirá el estadio Francisco de la Hera en escenario para el recuerdo de un Santa Amalia que se sentirá como en casa en Almendralejo. «Medio pueblo estará allí el sábado por la noche», afirma Cándido Calle, presidente del Santa Amalia que asegura que se rozan ya las 2.000 entradas vendidas únicamente en la localidad, pero que esperan contar con entre 7.000 y 8.000 aficionados ese día en las gradas llegados desde distintos puntos de la región.

«Extremadura entera está con el Club Deportivo Santa Amalia porque al final representamos a Extremadura en la Copa del Rey y eso para nosotros es un auténtico orgullo», presume Calle que también avanza que habrá una pequeña representación de aficionados del submarino amarillo de la peña que el equipo de Quique Setién tiene en la región, en concreto, en Villafranca de los Barros. Saben que es difícil, pero su sueño es llenar un Francisco de la Hera con capacidad para unos 11.500 espectadores. «El primer día fue una locura porque la gente pensaba que se iba a quedar sin entradas; tenemos muchas ganas de llenarlo y la gente de Santa Amalia está apoyando como se merece a su equipo».

Tanto o más complicado será eliminar a un Villarreal que, eso sí, no llega en su mejor momento tras la marcha de Unai Emery al Aston Villa y la llegada de Setién, que aún no sabe lo que es ganar en sus cuatro primeros partidos. Unas malas sensaciones que invitan al optimismo en un Santa Amalia que se propone dar la sorpresa. «Tenemos toda la ilusión del mundo y la ilusión no la paga nada nadie. Un jugador con esta ilusión puede estar al 200%», advierte su presidente.

Y es que, al contrario que los amarillos, el Santa Amalia de Manu Agudo es líder de su liga, la modesta Preferente Extremeña, y avanza en su objetivo de regresar a Tercera. Entonces, ¿Ganar al Villarreal o lograr el ascenso? «Ahí me pillas», responde tras varios segundos Cándido Calle, «pero… Las dos, no hay por qué elegir, ¿no?».

No esconde que está viviendo su momento más importante como presidente, «es mi momento, el de mis jugadores, mi directiva y mi cuerpo técnico; para otros presidentes su momento fue el ascenso a Tercera División hace 8 o 10 años y cada uno tiene el suyo». Si bien, cree que a nivel social e institucional, esta cita con la Copa del Rey pasará a la historia del Santa Amalia.

Al igual que sus jugadores, para Calle está siendo una semana muy larga en la que la ilusión deja paso a los nervios, también al estrés, «por el montón de trabajo que tenemos; pero esto es lo que queríamos y estamos aquí porque queremos y porque el equipo se lo ha merecido». Este sábado podrá soltar todos los nervios... O los cambiará por otros en caso de cumplir el sueño.