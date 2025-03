Bordalás: «Nos acusan de cosas que no son ciertas, supongo que para condicionar»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 22 de abril 2022, 18:01 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

José Bordalás no tenía ganas de entrar en batallas dialécticas en vísperas de la final de la Copa del Rey que medirá a su equipo con el Betis en el sevillano estadio de La Cartuja. Pero sí replicó a los mensajes subliminales que lanzó en días anteriores Manuel Pellegrini. «Nos acusan de cosas que no son ciertas, supongo que con el objetivo de intentar condicionar. Me parecen irrespetuosas y fuera de lugar. Yo nunca hice eso. Normalmente se falta al respeto a la grandísima afición que tenemos, no sé con qué objetivo. El Valencia es el equipo que más faltas recibe del campeonato. Cuando se nos acusa de que interrumpimos, será al contrario», adujo el alicantino.

En su primera temporada al frente del equipo del murciélago, Bordalás tiene la oportunidad de conquistar un título que refrende su proyecto. «Es un momento muy importante para cualquier profesional, tanto para mí como para los jugadores, que trabajamos para conseguir experiencias de este tipo. La Copa del Rey es un torneo importantísimo y es un momento muy bonito del que vamos a disfrutar. El equipo está muy bien, motivado y todos están deseosos de que llegue el partido. Es una bonita final», señaló el preparador de la Comunidad Valenciana, que tranquilizó sobre el estado de Gabriel Paulista, el gran cacique de su zaga: «Está bien. Las sensaciones son muy buenas, ha estado trabajando, aunque al margen del grupo. En la sesión previa a la final va a estar con el equipo y tenemos motivos parar ser optimistas. Creo que estará en el once, es un jugador muy importante», dijo sobre el brasileño, que se perdió los últimos partidos de Liga por problemas musculares.

«En este tipo de situaciones pienso más en los demás que en mí. Pienso en la afición, en el Valencia, en los jugadores, en mi familia, en la gente que ha sufrido durante tantos años para que las cosas vayan bien. Estoy muy responsabilizado con la afición del Valencia porque es mi primera temporada y me ha impactado cómo está la afición con el equipo», manifestó cuando se le preguntó si pensaba en lo que le ha costado llegar hasta donde está.

Optimista

Incidió en que sus pupilos afrontan la cita con calma. «No están nerviosos. Somos el equipo más joven de la Liga, pero les veo, aparte de responsabilizados, tranquilos. No necesitas un plus porque todo estamos esperando este partido desde hace semanas y creo que la respuesta del equipo va a ser buena. Sabemos que una final siempre es complicada y el Betis está haciendo una gran temporada, tiene una plantilla increíble y juega como local. Muchos dicen que es el favorito, pero somos optimistas de cara al choque de mañana».

No quiso entrar en polémicas arbitrales previas, pese a que en las últimas semanas ha puesto en cuestión la labor del videoarbitraje. «Con los arbitrajes no he sido crítico, he sido crítico con el VAR», remarcó antes de vaticinar que en La Cartuja se vivirá «un ambiente increíble».

Asume sin problemas Bordalás que la prensa otorgue al Betis la vitola de favorito. «Lo respeto. Me parece bien. Me lo han comentado estas semanas, pero yo no pienso en ello. Me centro en mi equipo y en lo que tenemos que hacer», apuntó antes de expresar su ambición por conquistar la novena Copa del Rey en la historia del Valencia. «Siempre, como profesional, cuando inicias un campeonato intentas llevar al equipo lo más arriba posible. Me hubiera gustado estar mucho más arriba en Liga, no ha podido ser, pero afortunadamente en Copa hemos podido estar en la final», cerró.