El Barça no quiere sustos ante el Barbastro

El Barcelona ya no se fía ni del Barbastro. El conjunto que dirige Xavi Hernández se estrena este domingo en la Copa contra el equipo aragonés en los dieciseisavos de final, en un partido marcado por el momento de dudas que atraviesa el combinado azulgrana. Ganar frente a un rival de Segunda RFEF debería ser un día más en la oficina para el Barça, un trámite, mientras que perder puede hacer que se desate otra vez la caja de los truenos. Ese es el escenario que quiere evitar un equipo que no quiere sustos antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España.

Está prohibido relajarse. Ese es la máxima que Xavi desea que sus jugadores tengan clara contra el Barbastro. El técnico culé es consciente de la superioridad física y técnica de su equipo, pero sabe también que enfrente habrá un grupo de futbolistas con una ilusión desbordada por hacer historia. El Barbastro juega el partido de su vida, pondrá toda la carne en el asador e incluso ha ampliado la capacidad de su estadio pasando de 2.800 localidades a 6.000 gracias a unas gradas supletorias instaladas por el ayuntamiento de la localidad. Todas esas entradas se han vendido y se prevé una encerrona en miniatura para que el equipo azulgrana esté lo más incómodo posible en un terreno de juego en el que «el balón rodará perfectamente», tal y como ha asegurado Jorge Larrosa, jardinero del Barbastro.

Sin esa preocupación por el estado del césped, Xavi podrá poner en liza un once competitivo con el que tratar de evitar sorpresas. El técnico catalán no podrá contar, eso sí, con los lesionados Ter Stegen, Joao Cancelo, Marcos Alonso, Pedri y Gavi, pero sí con Iñigo Martínez, que reaparecerá después de superar los problemas físicos que le han tenido fuera de los terrenos de juego durante el último mes. El ex del Athletic podrá ser titular junto a Christensen en un once en el que Héctor Fort tendrá una oportunidad en el lateral diestro, en el que Oriol Romeu y Fermín López tendrán el control en la medular y en el que Vitor Roque podrían estrenarse como titular en ataque.

Un rival ilusionado

El Barça tiene mucho que perder y poco que ganar, mientras que al Barbastro se le presenta la situación diametralmente opuesta. El equipo oscense es noveno en el Grupo 2 de Segunda RFEF, está en tierra de nadie, y ha visto en la Copa del Rey una bonita oportunidad para dar otra campanada. Por el camino ha dejado ya a la Ponferradina y al Almería (a ambos por 1-0) y ahora afronta el reto más grande posible, el de derrotar al campeón de la máxima categoría. La ilusión se ha desbordado en toda la ciudad y los pupilos de Dani Martínez llegarán a la cita en plena forma después de sumar cinco partidos seguidos sin conocer la derrota y sin una sola baja en la plantilla. Nadie se quiere perder una fecha marcada en rojo en el calendario.

Alineaciones probables:

Barbastro: Biarge, Val, Mingoles, Jaime, Carbonell, Crespo, Javito, Israel, Gonpi, Marc Prat y Soule.

Barcelona: Iñaki Peña, Héctor Fort, Cubarsí, Christensen, Baldé, Fermín López, Marc Casadó, Aleix Garrido, Lamine Yamal, Marc Guiu y Vitor Roque.

Árbitro: Pulido Santana (Las Palmas).

Estadio y horario: Municipal de Barbastro. 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).