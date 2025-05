Expedientan a cuatro jugadores del Athletic tras la fiesta improvisada en Bilbao

Silvia Osorio e Iñaki Juez Miércoles, 10 de abril 2024, 10:36 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

La Ertzaintza ha abierto expediente sancionador a cuatro jugadores del Athletic tras la fiesta espontánea en Bilbao, que reunió a decenas de personas en el centro de la capital vizcaína. Según ha confirmado a EL CORREO el departamento vasco de Seguridad, se les acusa de «concentración no comunicada en vía pública» y, por tanto, se les puede aplicar «una sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana por no comunicar un evento público».

Por el momento, la Ertzaintza ha declinado informar sobre la identidad de los cuatro jugadores, aludiendo a razones de protección de datos. Iker Muniain, capitán rojiblanco que ejerció de maestro de ceremonias, aseguró que la celebración estaba autorizada por el departamento de Seguridad.

Pues parece que no fue así y que la idea surgió sobre la marcha, en plena comida de la plantilla en un restaurante bilbaíno. Se desconocen las razones por las que el centrocampista pronunció esas palabras, que escuchó la muchedumbre que se sumó a la jarana. Numerosos ciudadanos, de todas las edades, se encontraron por sorpresa con los recientes campeones de Copa y al reconocerles no dudaron en seguirles y ser partícipes de este momento único que hizo las delicias de una hinchada bilbaína que no se creía lo que veían sus ojos.

Incluso, el Athletic ha publicado en sus redes un vídeo con varios de los momentos estelares que protagonizaron los recientes campeones de Copa en zonas céntricas de la villa como la calle Henao o Jardines de Albia, elogiando el gesto que la primera plantilla prácticamente al completo -solo faltaban Nico Williams y Adu Ares- regaló a la ciudad: «Esa espontaneidad, ese querer celebrarlo con los tuyos, como uno más… Y que l@s athleticzales sean también uno más. Qué bonito», ha escrito la entidad bilbaína.

Presencia policial

Pasadas las nueve y media de la noche, un directo de Iñaki Williams en Instagram anunciaba una celebración de la plantilla en pleno centro de la capital vizcaína con el objetivo de regalar un momento único a su entregada afición. Muchos ciudadanos se los encontraron por sorpresa en la plaza San José. Los jugadores rojiblancos celebraban el reciente título copero con una kalejira por varias calles que desembocó con un concierto de la 'electrocharanga' de Villalibre en Jardines de Albia. Una perfecta comunión entre plantilla e hinchada de la que todo el mundo habla y que jamás se ha visto en un equipo del fútbol de élite.

Fue el no va más. Muniain desatado micrófono en mano, cánticos, saltos... Euforia a raudales. No es para menos, la gabarra está a un día de volver a surcar la ría. La ciudad y Bizkaia viven días de felicidad absoluta. La plantilla tenía día libre y se fue de comida, que se alargó hasta la noche. En la plaza San José comenzó todo y a partir de ahí, decenas de personas se apelotonaron al paso de la improvisada kalejira, eso sí, sin que se produjera ningún incidente.

Patrullas de la Ertzaintza se personaron y vigilaron el entorno de Jardines de Albia, pero no intervinieron en ningún momento. También de la Policía Local. Fuentes del Ayuntamiento de Bilbao han confirmado a EL CORREO que los agentes municipales desplazados allí no tenían conocimiento previo de la fiesta, aunque también puntualizan que no tenían por qué tenerlo. Además, acudió al lugar una ambulancia de Osakidetza por si se precisaba de su servicio.

A diferencia de las palabras de Muniain asegurando que la fiesta estaba previamente comunicada y autorizada, Iñigo Lekue comentó que «esto ha sido improvisado y se nos ha ido de las manos», bromeando incluso con la posibilidad de que les cayera una multa. Las sanciones por esta infracción oscilan entre 100 y 600 euros.

Según ha podido saber este periódico, el asunto se desbordó tanto que la Policía Municipal pidió a los jugadores que concluyeran la celebración en los Jardines de Albia. Conscientes de las molestias que estaban causando a los vecinos, los jugadores dieron por concluido el jolgorio a las 23.00 horas, hora y media después de su inicio.