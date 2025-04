Aguirre: «Con ilusión y con tranquilidad no alcanza; hay que jugar»

José Manuel Andrés Sevilla Viernes, 5 de abril 2024, 18:05 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

La presión de toda una final de la Copa del Rey no resta un ápice de autenticidad a Javier Aguirre. El mexicano, genio y figura, se mantuvo fiel a sí mismo en la antesala del partido por el título y continuó con su táctica de los días previos, descargando de presión a su equipo desde el tono amable y jocoso tan característico de sus comparecencias. El equipo está muy bien, ilusionadísimo. «Ya me conocen muchos de ustedes y soy un tipo que no hace guiones. No puedes actuar, inventarte palabras y fingir porque los jugadores lo detectan, saben que estás mintiendo», dijo, en una puesta en escena contundente.

El preparador bermellón está cómodo con el papel de víctima, traspasando toda la responsabilidad al rival, y sus palabras en la sala de prensa de La Cartuja ratificaron esta posición. «Con ilusión y tranquilidad no te alcanza, hay que jugar y jugar bien, no cometer errores, porque el Athletic los castiga. Es el equipo de la Liga que más roba en campo ajeno y luego culmina en transiciones ofensivas. Hay que hacer un partido casi perfecto», destacó, en un elogio al rival que demuestra que lejos de la despreocupación que pretende transmitir, conoce y muy bien los secretos tácticos del Athletic. «No es fácil porque es un equipo que nos ganó 4-0 en el último enfrentamiento, pero nos jugamos un título, es algo histórico y lo vamos a pelear», recordó.

«Lo que más me preocupa es su velocidad, son rápidos, con una calidad enorme y al espacio son peligrosísimos. Te equivocas una vez y te vacunan. Cualquiera te la puede liar», añadió en referencia al Athletic, del que le preocupa especialmente Iñigo Ruiz de Galarreta, el jugador adversario que borraría del campo si le dejasen descartar a un futbolista rojiblanco. No en vano, dirigió al centrocampista vasco las dos últimas campañas y conoce de sobra sus virtudes.

El Vasco pretendió irradiar tranquilidad a escasas horas de la final pero algunas de sus palabras delataron que no se trata de un partido más, ni mucho menos. «Tengo un sentimiento muy bueno, estoy muy reposado. Parecido al de entonces (En referencia a la final de Copa que su Osasuna perdió ante el Betis en 2005), pero mis hijos eran muy pequeños, no pudieron disfrutarlo. Además creo que ahora tengo más conocimiento, más herramientas, soy un entrenador más hecho», valoró. «Con la presencia de tantos de ustedes, de la afición mallorquinista, dimensionamos lo que es esto» reconoció a continuación.

Sin embargo, también relativizó la trascendencia del encuentro y sacó a relucir su veteranía. «Ver la sala llena ya te provoca algo distinto pero soy un señor mayor que como diría Luis (Aragonés) tiene el culo pelado. El escenario es muy bonito, impone. Tengo un gran recuerdo del Mundial de atletismo», explicó en referencia a La Cartuja. «Salvar la categoría supone contratos a la mitad e incluso el final de mi carrera en España. Yo qué sé...», aseguró, poniendo de relieve la dimensión y las implicaciones de una permanencia en Primera frente a las de una final de Copa, por muy ilusionante que sea.

No dio pistas Aguirre sobre su hipotético once para la final. «El once de mañana es muy difícil, porque tenemos a casi todos a disposición, pero es mejor así, mejor que sobre y no que falte. Prefiero tener dudas», valoró, tras reconocer en tono jocoso, o quizás no tanto, que firma una resolución en los penaltis siempre y cuando sea «a favor». La visita al Santuario de Lluc, que no llevó a cabo tras lograr la permanencia en 2022, fue su promesa si consigue volver a Palma con el trofeo en la maleta.

