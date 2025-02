Cesc Fàbregas cuelga las botas

Óscar Bellot Madrid Sábado, 1 de julio 2023, 19:07 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Cesc Fàbregas, protagonista destacado del ciclo más glorioso de la selección española, cuelga las botas. El campeón del mundo en 2010 ha anunciado este sábado su retirada. A los 36 años, y tras pasar por las filas del Barça, el Arsenal, el Chelsea y el Mónaco, el catalán pone fin a una carrera de 21 campañas como futbolista de élite, después de afrontar el último curso disputando la Serie B italiana con la camiseta del Como, un club de cuyo accionariado forma parte.

«Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas», ha escrito el de Arenys de Mar en sus redes sociales, donde repasa una carrera llena de noches de gloria y salpimentada por casi todos los títulos posibles, a excepción de la Champions. «He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos», recuerda el catalán tras rememorar su paso por el Arenys, el Mataró, el Barça, en dos ocasiones, el Arsenal, el Chelsea, el Mónaco y el Como. Un viaje, dice, «imposible de olvidar».

«Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino», expresa uno de los centrocampistas más talentosos que ha dado el fútbol español.

«He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido tres idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino», continúa Cesc en un texto en el que adelanta que a partir de este momento su sitio estará en los banquillos como entrenador.

«Me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo. Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos», reseña antes de decirle adiós como jugador a un deporte del que ha disfrutado «cada minuto en el campo».

Palmarés de lujo

Cesc Fàbregas se retira con un palmarés de lujo en el que sobresalen las dos Eurocopas (2008 y 2012) y el Mundial (2010) que levantó con España, una selección con la que fue 110 veces internacional, marcando 15 goles y repartiendo 36 asistencias. Suyo fue el pase a Andrés Iniesta que el de Fuentealbilla aprovechó para desnivelar la final ante Países Bajos celebrada en el Soccer City de Johannesburgo.

Ganó dos veces la Premier League con el Chelsea (2015 y 2017), un club con el que también conquistó la FA Cup (2018), la Carabao Cup (2015) y la Europa League (2019). Ganó asimismo la FA Cup (2005) y la Supercopa de Inglaterra (2004 y 2005) con el Arsenal, un equipo en el que alcanzó la capitanía con solo 21 años y con el que disputó 303 partidos en los que marcó 57 goles y entregó 95 pases decisivos a lo largo de ocho temporadas, tras abandonar La Masia con apenas 16 años.

Consagrado ya como uno de los grandes jugadores de la Premier League, Cesc regresó al Barça en el verano de 2011. Vestido de azulgrana levantó una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y dos Supercopas de España a lo largo de tres temporadas, antes de poner de nuevo rumbo a Inglaterra para enrolarse en las filas del Chelsea. Sus últimas aventuras como futbolista le llevaron al Mónaco y al Como, lugar este último en el que recaló ya con la idea de empezar allí una nueva etapa en los banquillos que ahora concentrará sus esfuerzos.

